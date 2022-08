Tierra, competitividad y mercados

Habiendo establecido que hay más tierra en ganadería que en agricultura, aunque no tanta como se afirma y no por capricho, sino por falta de condiciones productivas para la agricultura, cabe reseñar esas condiciones ausentes, que afectan la competitividad y el acceso al mercado, ese conjunto de personas que comprarían nuestro producto por su disponibilidad, calidad y precio, por su poca afectación al ambiente y, tratándose de alimentos, por su inocuidad. En suma, porque es competitivo.

La competitividad país es la capacidad de aprovechar las ventajas comparativas, como cercanía a mercados, tierras, agua, etc., generando condiciones de producción, a cargo del Estado, que incentiven la iniciativa privada. ¿Cuáles son esas condiciones?

Somos uno de los siete países con mayor disponibilidad de tierras (FAO 2012), pero no hay un programa que financie su adecuación. Los 5 millones de hectáreas de la Altillanura de Meta y Vichada son, en su mayoría, tierras que exigen una inversión multimillonaria o, en su defecto, su destinación a ganadería extensiva; y ese ganadero no es improductivo; la improductiva es la tierra.

Somos potencia hídrica, pero sin agua para la producción. De 18,5 millones de ha. que pueden ser irrigadas, solo hay distritos para 1,1 millones, el 6%, sin mayores avances en 20 años.

Tenemos ventajas comparativas, pero el campo está aislado de los mercados por una red vial terciaria vergonzosa. Son 142.000 km, el 96% en mal estado, solo 8.000 km pavimentados, pero solo la tercera parte en buenas condiciones.

Las potencias productoras de alimentos cuentan con sistemas de asistencia técnica permanente y soportada en la academia y centros de investigación. Aquí también existe, pero en el papel de una ley. Nuestro rezago en formación bruta de capital fijo se traduce en falta de tractores, cosechadoras, tanques de frío, etc.

Los pequeños productores, que sufren estas carencias y las de una precaria inversión social (salud, educación, vivienda, etc.), no cuentan con una política de asociatividad que los convierta en medianos o grandes frente a los mercados.

Crédito, seguros, conectividad, energía, insumos, etc.; no tengo espacio para reseñar esa ausencia dramática de condiciones para la producción, frente a la cual el mercado reacciona con racionalidad económica, que es la del bolsillo de los demandantes.

Si un ganadero de altillanura no sale de su ganadería extensiva no es por capricho; es porque su tierra no es competitiva para maíz amarillo, por ejemplo. Se lo dice el mercado, que también les dice a los productores de concentrados que el de Estados Unidos es más barato, por sus óptimas condiciones de producción.

La tierra no lo es todo. Las precarias condiciones de producción afectan la competitividad, y la competitividad nos deja o nos saca del mercado. Es así de sencillo.