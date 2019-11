¿A quién le importa la universidad? La universidad es más que cemento o una entidad con tecnología avanzada o repleta de doctores o conjunto de profesores teóricos o prácticos en las más diversas temáticas, incluyendo docencia universitaria o una institución con programas modernos o una congregación con un número elevado de estudiantes o un organismo con suficientes funcionarios versados en administración académica.

No, la universidad es una realidad integral dinámica que se obliga para con la sociedad a preservarla, conducirla, incitarla, defenderla, confrontarla y facilitarle el presente y mucho más el futuro. Sin embargo, la comunidad la olvida o tiende a menospreciarla debido a un silencio universitario ominoso en los momentos cruciales.

Un principio: Nadie debe utilizar a la universidad para obtener réditos personales o grupales. La universidad no es de acá ni de allá, ni de ese ni de éste.

Ahora con los conflictos internos y externos de la universidad estatal que no son nuevos ni serán los últimos, es apropiado revisar conceptos valederos aunque provengan del exterior.

Joan Elías, profesor de matemáticas de la Universidad de Barcelona, escribió el 30 de octubre, que en la universidad no todo vale. Una espléndida norma de convivencia humana que se desconoce, en no pocas ocasiones, a pesar de lo promovido sabiamente por el profesor Antanas Mockus. En la vida cotidiana se evidencian intereses poco claros, fuerza, negligencia y falta de entereza que se expresan de una forma que hace inmenso daño en la sociedad y por consiguiente en la universidad.

Escribe Elías: La sociedad espera mucho de los universitarios porque podemos aportar soluciones útiles y efectivas en multitud de realidades…. Desde luego que los universitarios no son los únicos profesionales llamados a mejorar el mundo, pero desde luego sí son una parte fundamental de tal logro.

... Lo que ha sucedido…. no hay duda de que tergiversa notablemente la imagen de algunos de los valores que la Universidad quiere y debe transmitir.

La sociedad también espera algo más de los universitarios: a profesores y estudiantes se les supone una cierta altura ética, unos particulares modos de ser y de estar en este mundo. La Universidad acoge muchos modos de vida, eso es verdad y es bueno que así sea, pero también es cierto que no todos los modos de vida posibles son propiamente universitarios,….

El modus vivendi universitario es ético y, por supuesto, también estético, ya que sin duda la ética y la estética van de la mano: la sociedad espera que la Universidad sirva para crear espacios de encuentro, intercambio y generación de nuevas ideas, una forma de estar en el mundo caracterizada por un juicio crítico y un espíritu constructivo..... Si nuestros modos de vida adquieren una imagen desagradable, violenta y grosera, estaremos faltando gravemente al conjunto de la ciudadanía que exige a la Universidad una actitud crítica…..

Este escrito no solo va dirigido a los estudiantes, sino también a todos aquellos miembros de la comunidad universitaria..... Los motivos de sus protestas deben ser respetados, pero no algunas de sus reacciones y maneras de canalizarlos. Las indignaciones y malestares de unos, defiendan lo que defiendan, no deben obstaculizar los derechos de otros.

….... Se puede pensar lo que se quiera, situarse en la posición ideológica que uno pueda considerar más legítima y luchar por lo que se crea oportuno, ¡claro que sí!, eso es propio de una persona universitaria.

Ahora bien, todo eso se debería hacer tal y como se espera que lo hagamos los universitarios, eso es, mediante el elogio de la convivencia, la cordura, la sensatez, la libertad y el absoluto respeto a quien no ve las cosas del mismo modo... Y que nada nos impida a los universitarios el libre desarrollo de nuestras tareas académicas, de investigación y transferencia de conocimientos.

Complementando, Roberto Fernández profesor de Historia ha escrito: Hay que recordar, además, que la Universidad pública es Estado, pero no es Gobierno ni Parlamento, y de ahí que, manteniendo su neutralidad institucional como parte del Estado, ayude a sostener la cohesión social.

Mejor no puede ser expresado. ¿A la universidad que le importa?

Nota: Manizales, intensamente universitaria.