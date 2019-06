La cualidad del ser humano es su capacidad de análisis aunque algunos atribuyen equivocadamente esta actividad a otros. Razonar no siempre es fácil ya sea porque la causa de esta acción es compleja, en distinta valoración, o debido a que quien reflexiona está sometido a una variedad, que puede ser inmensa, de circunstancias que llegan a obnubilarle.

Con sus funciones cerebrales las personas afrontan de diferente manera sus vivencias y las de otros. A ello, se agregan otras consideraciones que incluyen sentimientos traducidos en formas del comportamiento.

Para la ciencia una cosa es lo que es y no otra cosa. Lo que se aparte entra en la vía de las similitudes, lo cual también puede tener bases científicas porque así ha sido demostrado o en la fase de las inferencias que no siempre son certeza y entran en la subjetividad de quien analiza. Sin embargo, hay deducciones que son armamentos muy utilizados en matemáticas y entre ellas la estadística, de lo cual el país tiene un ejemplo tangible cuando se calcula la población entre censos reales.

La ciencia biológica no admite conclusiones que no hayan sido validadas bajo las normas universales, más allá de cualquier duda. Cuando aparece el error, por cualquier causa, aún al amparo de la buena fe de otros, vienen las sanciones de todo orden.

Desde hace varios siglos se ha ido imponiendo, ahora es mandatorio, considerar que agente causal, enfermedad y el inmenso medio externo, viviente o inerte, hacen que los enfermos sean considerados distintos por las cualidades de la individualidad del ser humano. Ejemplo reciente es el libro sobre la lepra y los lazaretos: La voz del proscrito, escrito por Claudia Platarrueda, publicado por la Universidad Nacional de Colombia, el cual viene a completar el excelente trabajo de Diana Obregón Torres sobre la misma enfermedad. Ambos textos hacen importantes análisis sobre la implicación social de las enfermedades en el inmenso complejo de la medicina cada vez más amplio y profundo.

Acaba de publicarse por el Centros de Control de Enfermedades y Prevención, CDC, de Atlanta en los Estados Unidos de América, una institución reconocida ampliamente. El documento titulado: La influenza más mortal: la historia completa del descubrimiento y la reconstrucción del virus de la pandemia de 1918, escrito por Douglas Jordan con el aporte de Terrence Tumpey y Barbara Jester, viene a develar todo sobre el Virus de la Influenza, agente causal de la enfermedad del mismo nombre, fundamentalmente pulmonar, un padecimiento de rápida y fácil difusión.

Existe vacuna para algunos tipos. Hay terapia para antes y en la infección instalada. Existen estrategias ampliamente conocidas para tratar de evitarla.

Hace 100 años, la pandemia por el virus de la Influenza mató alrededor de 50 millones de personas en el planeta, los investigadores se hicieron varias preguntas: ¿Por qué fue tan mortal el virus de 1918?, ¿Dónde se originó el virus? y ¿Cuál es el aprendizaje de la comunidad de salud pública del virus de 1918 para prepararse mejor y defenderse de futuras pandemias?

Las respuestas fueron el resultado de procesos complejos de investigación, con la participación de varios centros e investigadores de diferente connotación. El trabajo de campo y de laboratorio fue trascendental para lograr una completa identificación del virus. Las pandemias de influenza: 1957, 1968 y 2009, fueron diferentes por la variabilidad bioquímica, genética e inmunológica del virus, además del cambio en la ciencia, la tecnología y los factores externos, produciendo una pérdida de vidas humanas inmensamente menor (1,4 millones).

No existe certeza que no aparezca un virus de influenza producir una pandemia devastadora. Por ahora los candidatos son la influenza aviar o la porcina transmisibles a humanos y luego propagada entre ellos.

Un corolario, que se desprende de la investigación indica que ella debe ser un proceso de decisión institucional y no el deseo aislado de un investigador. (Un mandato ignorado ahora en muchas entidades). Existirán otras entidades que lo acojan porque tienen las líneas adecuadas a sus intereses.

Todos los profesionales de la salud, incluyendo estudiantes, debieran leer este documento.

Nota: Manizales es una verdadera ciudad universitaria.