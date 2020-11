Una fotografía antihumana

La imagen del centro de esta columna es impresionante. Corresponde a la fotografía tomada por María de Jesús Peters, a quien le acaban de conceder el Premio Ortega y Gasset, 2020. Galardón creado en 1996 por el diario El País de España, en honor al filósofo madrileño José Ortega y Gasset, uno de los grandes pensadores del siglo anterior.

Ortega y Gasset es el autor varios e importantes libros entre los que se destaca: La rebelión de las masas, escrito desde 1929 mediante varios artículos que luego fueron recopilados. Tuvo que soportar su condición de exiliado, que lo llevó a varios países entre ellos Argentina, por sus ideas frente al gobierno de Francisco Franco.

José Ortega y Gasset es el generador de la frase: Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo, enunciación que implica un conocimiento profundo de sí mismo y su entorno. Con su destacado discípulo el filósofo vallisoletano Julián Marías Aguilera, fundaron el Instituto de Humanidades de Madrid.

La investigadora colombiana María Teresa Ronderos y Giannina Segnini recibieron el premio a la Mejor Historia por el trabajo: Transnacionales de la fe. El año pasado el periodista Darío Arismendi fue premiado por su trayectoria. Roberto Pombo, 2003, fue honrado por una de columna suya.

José Ortega y Gasset, aficionado a la tauromaquia, ideó la enciclopedia Los Toros, dirigida y escrita en la primera etapa por José María de Cossío. Esta obra fue denominada por el escritor taurino Antonio Díaz-Cañabate, sucesor de Cossío, como la Biblia del Toro, del cual se han editado XII volúmenes.

La fotografía fue tomada en Chiapas, México, el año pasado en un centro para inmigrantes. Las caras de la mamá y su hijo, tras un barrote y detrás sla seña de una bota militar, indican con claridad la situación captada de éstos sufrientes seres humanos ante la indiferencia de otros.

La instantánea demuestra hechos analizados por el informe del jurado del que se extraen varias frases: Es la imagen de la desesperación humana vista en primer plano, de la ausencia de esperanza, de la desprotección, de no tener nada en la vida, de la violencia institucional…..

Conociendo la situación de la población en Chiapas se puede entender perfectamente el significado del suceso, que no es aislado, al tener parte de la población civil condiciones muy difíciles e igualmente es un estado fronterizo con Guatemala, que le permite ser sendero para las migraciones que ascienden desde Centroamérica rumbo al norte de México.

Recordadas imágenes han sido premiadas: Xulio Villarino en el 2000 con los refugiados albanokosovares y Sergio Caro en el 2006 con los migrantes subsaharianos.

El retrato sirve para una reflexión: ¿Recuerda haber visto en su vida una imagen colombiana, parecida? La respuesta tiene que ser indefectiblemente, si. El testimonio personal debe respaldar la indescriptible realidad de los acontecimientos que se pueden observar a cualquier hora, desde las calles hasta en los sitios menos pensados en los cinturones poblacionales citadinos.

Los parques, los frentes de los almacenes o bares o restaurantes o cafeterías o iglesias o esquinas o colegios, son los sitios en donde el infortunio humano es tangible, que no puede solucionarse permanentemente con unas cuantas monedas a pesar del desprendimiento con que se entreguen, sabiendo que un pedazo de pan o un tinto o un dulce calmarán las sensaciones hambrunas.

La desnudez o la intemperie son agravios adicionales a los seres humanos que no tienen nada y viven mucho peor que la mascota adoptada y tratada regularmente.

