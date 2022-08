Un señor abogado

En el discurrir de las comunidades existen toda clase de personas, activas y pasivas. Son identificadas por los demás miembros y la sabiduría de todos las ubican en sus pedestales, según los distintos papeles que desempeñan. Se vuelven imprescindibles para la función social y se convierten en referentes de las profesiones y oficios.

En Caldas, y Manizales en especial, han nacido o han vivido foráneos que han sido faros en diferentes actividades, en el orden departamental y nacional. Las luces que han irradiado, y que todavía hacen no pocos, han servido para el avance de las sociedades civiles con el mantenimiento de una cohesión indispensable alrededor de la Constitución, las leyes y las normas.

No es fácil aceptar siempre las reglas que imponen los diferentes códigos que norman la vida de las personas e instituciones que deben compartir intereses y espacios. El libre albedrío, aunque es un derecho de los seres humanos, no es universal para todo. Las personas deben respetar a los demás y no pueden aunque lo quieran y sean proclives a ello, avasallar a los demás y considerarse dueños de todo y de todos, haciendo su voluntad en detrimento de otros.

Por eso existen las normas, a veces no convincentes y restrictivas. Por lo mismo debe prevalecer la justicia como filosofía que dirime los conflictos y promueve la legalidad frente a los condicionamientos preexistentes, construidos por autoridades debidamente señalizadas conforme a la ley.

Las personas que ejercen el derecho como ciencia son vitales en toda sociedad y Caldas ha sido favorecido con cientos de ellas, comenzando por su sapiencia y honestidad a toda prueba.

Hace poco falleció el reconocido abogado aguadeño Oscar González Salazar, 1938-2022, diligente y controvertido en diferentes épocas e instancias. Siempre discreto. Las palabras que han sido expresadas denotan las cualidades benéficas que le aplican en toda su extensión.

Ayudó a construir y a defender muchas instituciones queridas por los caldenses. Destacando aquí las del sector salud, tanto que muchos de sus aportes adquirieron nivel nacional, a veces con batallas jurídicas campales, no siempre bien comprendidas y aceptadas, sobre todo cuando los intereses personales e institucionales interferían con el bien común.

Desarmaba cuando con su gesto entre sonriente o desdeñoso hacía que los demás aceptaran sus argumentos, con la entereza que los esgrimía y siempre al tenor del orden y la legalidad. El silencio que ejercitaba implicaba en muchas ocasiones la seriedad necesaria en asuntos trascendentales.

Amigo de amigos, enemigo de nadie, aunque la contundencia de sus consideraciones legales y pragmáticas indicaran lo contrario. Sus posiciones en defensa de sus principios morales y jurídicos eran para aceptarlas o rechazarlas,; con el tiempo se identificaba la validez de sus juicios sólidos.

Por ser una persona instruida, más allá de los códigos, y de experiencia envidiable, era un excelente contertulio sin limitaciones de personas o temas.

Poseía una buena formación política, convencido de su ortodoxia, pero ello jamás fue impedimento para abordar sus tareas a la luz de las normas existentes y de las posibilidades interpretativas de las mismas, en lo cual era un verdadero maestro.

Aún en las enormes y a veces irreconciliables aparentemente distancias jurídicas, las buenas maneras siempre estuvieron presentes en él. Estudiaba, volvía a estudiar y repetía el estudio cuando no quedaba conforme con una asesoría o un veredicto. Reflexionaba sobre las posiciones de los demás y no tenía inconveniente en aceptar tesis contrarias, aún de indoctos jurídicos.

Su amplia hoja de labores denota un abogado comprometido intensamente con su profesión, ejercida desde sus actividades como juez, magistrado, académico, agremiado y asesor.

Su vida personal y familiar fue bellamente descrita por sus hijas y nieta, frente a sus cenizas.