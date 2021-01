Sí, la salud tiene costo

A propósito de la infección masiva por el Virus Corona-19, se han esbozado muchas consideraciones alrededor de los costos que implica el control de la pandemia, que va más allá de la vacuna.

Cuando se establecen valores monetarios y todo lo que se deriva de estas cifras para el uso de toda gama de recursos, tangibles e intangibles, hay que tener en cuenta su verdadero significado para mantener la vida y la calidad de ella a través del tiempo.

Evidentemente todo el componente de la salud de una persona o de una comunidad está regido por las disponibilidades de muchos factores incluyendo las gravosas partes financieras utilizadas desde antes de la concepción hasta la muerte, incluyendo el sepelio.

Recordando una conocida definición de salud donde solo una parte se refiere al componente asistencial quedando por fuera muchas acciones que no son estrictamente relacionadas con la variada atención en salud que incluye la médica, la odontológica y la rehabilitación, donde insumos de toda clase, recursos humanos de toda índole, técnicos de toda connotación y tecnológicos de diferente generación, son apenas ejemplos de los elevados costos

Las personas no viven en cajas de cristal, salvo condiciones especiales de aislamiento, lo que implica una vida relacionada con otras personas, con otros seres vivientes, con objetos inertes y fundamentalmente con las decisiones que adoptan los demás frente a sus propias vidas y a las que alternan con ellas. En esta interrelación múltiple se hace necesario asumir los costos en diferentes áreas que le permitirán a cada ser humano moderno vivir y dejar vivir plenamente en iguales condiciones.

Parecería que relacionar dinero y salud es una manifestación inconcebible, pero es una realidad que no tiene posibilidad de una controversia fundamentada porque los hechos desbordan cualquier sentimiento que se esgrima en beneficio de una vida en donde el componente costo es vital. ¡Qué ironía!

Nadie recibe nada sin que ello este financiado directa o indirectamente por el dinero ni siquiera con las salvedades de las acciones estrictamente humanitarias y altruistas, que pueden ser sostenidas por contribuyentes voluntarios. De lado, quedan todas las actividades que dependen de la voluntad de las personas referidas a su comprensión, apoyo mental y espiritual para los otros semejantes, las cuales en sentido estricto también tienen un componente exiguo de costos.

La peyorativa frase: Nada es gratis, se vuelve una realidad incontrovertible y las evidencias se encuentran por doquier, ya sea cerca o lejos. En salud la situación no es distinta a la de un simple mercado y cuando en alguna oportunidad se temió la mercantilización de la salud, ello ya era un hecho palmario. ¡Se vende y se compra salud!

Ahora con el precio de las vacunas el ciudadano tiene la oportunidad de entender el costo de la investigación científica, lo que no es nuevo ni de poca monta en el contexto lucrativo. ¡Las patentes son un ejemplo!

Desde el producto de marca más elemental hasta el más complejo todos son productos comerciales que implican desarrollo, producción y comercialización, inclusive lo genérico implica costos.

No es posible calcular en valores exactos el dinero, que se mueve alrededor de la salud, utilizado en la prevención, diagnóstico, terapia, rehabilitación y hasta la paliación, no solamente en los seres humanos si no en todo aquello que puede ser riesgo para la salud humana.

Aquello de nada es gratis, es doloroso pero real. Las vacunas sin costo las terminarán pagando con impuestos los ciudadanos y algunas donaciones serán con efectos fiscales. El círculo demoledor.

En el sistema colombiano actual se paga por los servicios de salud asistencial y sigue comprometida la calidad y la oportunidad.

Nota: Manizales, la sempiterna Ciudad Universitaria.