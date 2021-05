¿Será el peor momento republicano?

Quien haya ejercido el uso de la razón, lo cual siempre será apropiado, independientemente de los intereses que la rodeen. La reflexión no siempre está presente en los actos de las personas y cuando falta en los orígenes de las acciones personales vienen las dificultades del entendimiento entre semejantes.

Cuando las discrepancias son atribuidas a formas subjetivas de actuar como el odio o la venganza, sobreviene el caos donde nadie sería capaz de direccionar permanentemente una fuerza social evitando la autodestrucción social, familiar y personal.

Razonar como función propia de las personas está tutelado por la instrucción, la deducción y la experiencia. Las razones por lo tanto pueden ser apropiadas o no, según sea evaluada por otras personas. Una vez analizadas y expresadas las consideraciones, ellas son recibidas de diferentes maneras, aceptándolas o rechazándolas.

Las razones no siempre son verdades, pero serán mejor socialmente que la acción de dominio a ultranza y sin derecho, al menos, a la réplica. Los seres humanos tienen momentos especiales: temporales o permanentes; muchos o pocos, cuando la razón se ausenta y no respalda su comportamiento y éste puede ser lesivo para él u otros.

Existen comportamientos bellos como el amor, la solidaridad, la lealtad, el respeto, la consideración y el valor, entre otros. Inclusive el temor que puede ser lesivo o benéfico en primera persona y luego para los demás, pero puede ser irreflexivamente dañino si despierta acciones antihumanas, conscientes o no.

En una ciudad universitaria como Manizales, la razón debe imperar entre los ciudadanos y debe acompañar actitudes que induzcan el libre análisis y conductas no agresivas. La universidad y su entorno, toda la ciudad, no deben ser escenarios para la violencia, provenga de donde proviniere. El respeto por las personas y sus cosas incluye la negación rotunda a los actos violentos y ello incluye no tolerar ni prohijar la violencia.

Igualmente merecen un rechazo frontal y contundente quienes inciten a la violencia bajo diferentes maniobras. En ello hay fuerzas no siempre visibles que tampoco coinciden con quienes aparentemente se cree son la causa. En la distracción de responsabilidades hay verdaderos estrategas, dignos de mejores obras.

Los intereses y sus comportamientos derivados son ilimitados tanto que, cada ser humano es una unidad permeable, inducida o no, que establece su participación mental o física, directa o por intermedio de lo que la modernidad dispone para él, no importa que tan alcanzable sea.

La actividad individual o grupal en la que intervienen las personas puede llegar a exigir definiciones de conducta que deben traducirse en hechos reales más que en presunciones o posiciones ficticias. Los gobernantes; los legisladores; los jueces y magistrados; los directivos, privados o estatales, tienen que razonar en todos los momentos de su gestión. La mezcla con sentimientos es plausible en la medida que fortalezca la reflexión.

Los líderes y gobernantes tienen que recurrir a los demás para recibir luces, no siempre óptimas, para no permanecer ni regresar al círculo de la penumbra. Los asesores también pueden y casi siempre deben razonar en forma diferente y sentir distinto, lo que permite una amplia fuente beneficiosa si quien decide tiene cualidades para adoptar la mejor decisión.

Lamentablemente quien ostenta el poder de decidir no siempre está dispuesto a la ecuanimidad y la terquedad lo obnubila. Las consultas las hace por simple protocolo, aunque no es tan elemental como lo anuncian.

Nota 1. La vida humana está por encima de cualquier protesta.

Nota 2: Manizales Universitaria no debe ser nido de violencia. El imperio de la razón, los valores cívicos y los sentimientos nobles deben ser su alegoría.