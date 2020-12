Remembranzas

Los médicos de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX eran receptores de muchos documentos, relacionados o no con su profesión.

La biblioteca del Maestro Félix Henao Toro aporta tres documentos: el Boletín de Estadística de Manizales, cuyo primer número circuló en 1916 y el cuarto en 1918, ambos dirigidos por M. Isauro Echeverri. Además, personalizado a mano, el documento: Informe de Salubridad y Asistencia, escrito para el gobernador de Caldas, por extensión a la Asamblea, por Carlos Marulanda Flórez, Secretario de Salubridad y Asistencia departamental en febrero de 1946, sobre las actividades de hace 75 años.

Los datos correspondientes a 1915-1917, revelan una sociedad con normas y costumbres distintas, que se identifican parcialmente cuando se enuncian algunos motivos de ingreso a la Penitenciaría Departamental y a la Cárcel del Circuito: seducción, insubordinación, desobediencia superior, amancebamiento, delito contra el empleado público, blasfemia, rapto, alcahuetería y la mayoría por embriaguez. Hoy, no alcanzarían los cupos disponibles en las cárceles.

Entre las causas de muerte figuran: bronquitis y lombrices, ¡Ahora nadie lo creería! De los 269 matrimonios, 244 fueron realizados, textualmente escrito, como entre hombre y mujer célibes. ¿Podría hacerse la misma observación ahora?

Del texto, enviado al Gobernador de Caldas, se extrae:

Asistencia y Medicina Preventiva

Hace referencia a la Ordenanza por la cual se establecen las diferencias entre la Asistencia y la Medicina Preventiva, en cada uno de los municipios de todo el departamento aún no dividido. El objeto era darle énfasis a la prevención y se llamaba la atención sobre las Facultades de Medicina, las cuales no formaban en este aspecto.

Hoy, es absolutamente indispensable que ambas disciplinas se entrelacen tanto en la formación como en el ejercicio de las actividades de la salud. Se escogieron dos Centros: el de Aguadas y La Dorada, para experimentar la ampliación de la instrucción y ejecutar, previa planeación, las acciones pertinentes entre todos los funcionarios de la salud.

Los resultados no fueron exitosos en Aguadas a pesar de los esfuerzos del médico Cristóbal Duque Macías.

Asamblea Sanitaria

Concentrar 66 médicos en Manizales para celebrar la Primera Asamblea, era una obra titánica. Hoy sería imposible aún sin pandemia, con las reglamentaciones de la Ley 100 de 1993 y el predominio absurdo del concepto de la productividad de cada médico, un profesional mercantilizado. Pocos protestan. Reunir los médicos en horas laborables se ha tornado difícil. O, trabaja o no come, así de sencillo.

Por ello, no es actualmente una profesión liberal. Está sometida al mejor postor y debería estar tutelado por la valoración a las mejores acciones, no medidas en horas y minutos.

Dos temas se plantearon para la segunda Asamblea: Las actividades antivenéreas, nombre clásico de la época. La actualidad demuestra un enfoque más humano, más científico, más técnico y con excelentes resultados. Por esas calendas todavía no llegaba la penicilina a Manizales. El segundo fue el de las estadísticas en salud; hoy, salvo casos honrosos, la situación es compleja y en el país es mejor callar al estilo de algunas estadísticas.

El primer epidemiólogo

Fue designado el médico Ghislaín Saffón Buitrago, del tronco de importantes médicos, quien se había distinguido en la campaña antivariolosa, como se denominaba la vacuna contra la viruela.

Hospital Universitario

Se anunció la iniciación de la construcción del Hospital Departamental, el reconocido Hospital Universitario de Caldas. El cual se inauguró en 1960 cuando habían transcurrido quince años de peripecias. Lo que pasó después con su cierre, con la culpabilidad de muchos, es un capítulo triste.

Hospital Santa Sofía

Se adquirieron los terrenos, se aprobaron los planos y se reunieron $25.000. Se esperaban más apropiaciones. ¿Se parece a otro hecho actual?

Nota: Manizales, ciudad Universitaria