¿A quién elegir?

Entre la definición de democracia, la comprensión de la misma, la aplicación de ella y la verdadera realidad, existen diferencias enormes entre pueblos, independientemente de la negación total o parcial de ella. La inexistencia de la potestad de las sociedades para definir y decidir sus propios destinos civiles impacta en sus comportamientos. Es un camino inhumano.

Parar defender la democracia se han establecido innumerables maneras de estar dentro de las comunidades. Para mantenerla se han solicitado decisiones radicales. Para reinstalarla se han producido agresiones de todo orden. Se puede perder en cualquier instante.

La democracia pertenece al pueblo. No es propiedad de la persona; pero el conjunto de acciones individuales hace la intervención de la sociedad, aunque puede decirse que una persona es demócrata porque cree en ella, la defiende y actúa conforme a ella.

La forma de gobernarse libremente los pueblos implica el establecimiento de la democracia. Las constituciones definen su obligación y, por supuesto, las leyes reglamentan la manera de utilizarlas. Las personas actúan conforme a ellas para consolidar la forma de estar en sociedad.

Muchas clases de democracia se evidencian en la medida que los pueblos avanzan en sus vivencias, con intereses dentro de los cuales están sus necesidades que deben ser subsanadas mediante acciones gubernamentales; legislaciones apropiadas; actividades solidarias y cumplimiento obligatorio de los mandatos legales.

En la democracia la gente gobierna, pero necesita de la presencia de la república que determina la existencia de la ley. Colombia es un Estado de derecho en donde la democracia permite elegir a sus gobernantes. Esto, que parece tan sencillo, se vuelve una encrucijada cuando los intereses personales, familiares u otros, desbordan la ley y la ética.

El año entrante será electoral para Presidencia y Congreso de la República. Se cumplirá la aparente inexorabilidad de cuatrienio, cuando los colombianos decidirán, ojalá con toda libertad, ¡difícil, pero no imposible!, sobre esos cargos de elección popular directa.

Desde hace varios meses comenzaron a aparecer precandidatos, en un camino cada día más difícil hacía la obtención de las mayorías que les permitirán establecerse en las sillas destinadas a la dignidad obtenida.

Lo importante es: ¿qué quieren los colombianos? Para contestarlo al menos hay que evaluar lo obtenido en 211 años, ¡complicado!, pero más en los últimos 12 años. Es indispensable partir de hechos y no supuestos como aquello de lo que debió ser. En el campo de las explicaciones, la maraña es tan densa que los ciudadanos terminan creyendo y haciendo el acto inconcebible del borrón y cuenta nueva.

Los candidatos tienen la obligación de ser veraces y, si bien no habrá reelección presidencial, deben presentarse con sus logros y frustraciones, que todos las tienen y eso no es intolerable, es de la vida real, pero evidenciará una trayectoria en una persona franca.

¿Aparecerán más candidatos a la presidencia del país? No serán muchos, por lo pronto ya hay de diferentes estirpes políticas, sociales, académicas, económicas, religiosas y otras. Se anuncian alianzas; encuestas seleccionadoras; adhesiones; independencias a ultranza y otras maneras para definir los candidatos finales.

Ni el odio, ni el miedo, ni lo estrictamente individual son los mejores consejeros. A este tiempo muchos han escogido por quien no votar. ¡Qué tanta autonomía!

El compromiso indeclinable de los colombianos debe ser la elección de la mejor y más integral persona para presidir el país. No es necesario enunciar el listado de las cualidades pero: sapiencia, capacidad, experiencia en actividades de Estado, ecuanimidad y honestidad, encabezan la serie. No puede olvidarse que si le sirve al país, todos de alguna forma se beneficiarán, inclusive los que no votarán por él.