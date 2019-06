La historia de los oficios se remonta a la evolución del ser humano. Cada época ha ido determinando las actividades que requirieron de la dedicación de quienes vivían con el fin de atender sus necesidades y las de sus semejantes cercanos. Otros, asumieron la conducción y los oficios de los grupos que se formaron y extendieron hasta cubrir el planeta.

Las profesiones se desarrollaron en la medida que las universidades se fueron creando, hasta llegar al momento actual cuando se constituyen en centros indispensables para la existencia de las sociedades.

Cada núcleo humano constituido formalmente, que no siempre equivale a legal, fue requiriendo de sus miembros con conocimientos como jueces, médicos y sacerdotes. Todos ellos, además de sus profesiones, podían dedicarse a otras actividades complementarias.

La política es uno de los oficios más antiguos. Siempre han existido políticos con o sin formación; con o sin experiencia; con o sin altruismo; con o sin lealtad; con o sin dedicación completa; con o sin entereza; con o sin honestidad.

En sentido amplio, la política es una función irrenunciable de servicio a los demás. Las estrategias para ejercerla han cambiado a través del tiempo. Las acciones políticas actuales a diferencia de las antiguas como en el ejemplo de Roma con su emperador y senado son distintas a los presidentes y senados modernos, aunque algunos se crean reyes o legisladores omnímodos.

Hoy se ha consolidado la creencia de que la política es un arte, con una preparación amplia y profunda de quien la ejerce, con una concepción nítida de la vida y de la muerte. El político es el depositario de las sociedades que necesitan definir sus deberes y derechos autónomos y correlativos. Quien la ejerce con sujeción al bienestar y equidad de la sociedad y no a prebendas personales, se convierte en un miembro indispensable para los pueblos.

Siempre se creyó que el ejercicio de la medicina no admitía otras actividades con excepción de la investigación, la literatura, la educación y la vida religiosa. El médico era una persona universal, y en ausencia de otros líderes de la comunidad él asumía su papel integral, con dedicación sin límites en actividades como la consejería; la justicia informal y el acto de dar fe.

Poco a poco, el médico se fue dedicando a la política más por petición de la sociedad que por sus propias aspiraciones, pero siempre en la causa del servicio con la formulación y aprobación de normas de regulación de la convivencia y la obligación de emitir normas para que se cumplan los derechos y deberes de los estados y sus asociados.

Los políticos pecan cuando transitan por la politiquería. El médico no debe caer en la trampa, porque atendería a consideraciones lejanas a su estricta formación hipocrática, por lo que no debe entregar los principios que tutelan su vida y profesión.

Hoy existen excelentes programas universitarios en las áreas de Ciencias Políticas, escuelas. Así como un médico requiere siempre de estudios formales universitarios, deberá llegar el momento en que los políticos tengan al menos una formación indispensable en política. Sin embargo, la naturaleza humana también les dará la oportunidad a otros de ser sus líderes, lo que es entendible, aceptable y necesario.

El médico puede dedicarse a la política, de ello no hay duda, solo hay que recordar al presidente de Colombia Manuel María de los Santos Acosta Castillo. Aunque los actos en política no son verdaderos actos médicos, sí deben atender a un comportamiento que no contravenga las normas esenciales del significado de ser médico.

Como el político se debe a toda la sociedad, el médico no puede ignorar su compromiso social cuando ejerce la política y recordar que no está solo en esta actividad. El médico tiene la obligación de guiar en lo de su competencia, pero no puede ignorar la universalidad de su compromiso.

Se comprende pero no se aceptan médicos politiqueros. ¡Pero los hay en el país!