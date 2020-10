Más allá de la ciencia

Muchos se deslumbran ante las palabras ciencia y científicos, parecen mágicas: omnipotentes y omnipresentes. Afortunadamente, cada vez son menos quienes alucinan porque la realidad de la vida cotidiana es muy distinta, requiere de dedicación permanente y no le permite apartarse de sus compromisos, cada vez más exigentes.

La ciencia tiene diferentes interpretaciones según sea el grado de instrucción y la experiencia de las personas. Así, ciencia en un estudiante de los primeros grados está basada en conceptos elementales y prácticas sencillas que le inducen al abordaje de la realidad; en profesionales la dimensión es diferente con un mayor avance en el entendimiento, compromiso, capacitación, y práctica; los científicos por ser los oficiantes tienen una visión diferente que los ubica en un entorno de construcción que se aleja de lo común y sabido; los ciudadanos en general conocen y juzgan a la ciencia bajo diferentes enfoques según sean los intereses personales, familiares y de sociedad; y por último están aquellos que por distintos motivos no les importa si hay o no ciencia, porque su mundo personal o grupal se desenvuelve diferente.

Algunos reducen la vida a ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, construyendo todo un entramado para demostrar que la vida de los seres humanos debe tutelarse por estas actividades. Las universidades se preocupan porque sus estudiantes tengan en sus herramientas mentales, cognoscitivas y destrezas, elementos que al menos les permitan interpretar la ciencia y otros se inician en los vericuetos de la investigación. Ello está bien porque los profesionales deben estar en estos aspectos, al menos un grado por encima de la generalidad de los demás seres.

Existen otras instituciones dedicadas con exclusividad a la investigación con disímiles desarrollos en ciencia y tecnología, por lo tanto sus productos son de diferente connotación, medidos en preparación de personas altamente calificadas con publicaciones y patentes que deberán servir para continuar con las líneas de investigación en sus instituciones o en otras para avanzar o diversificar lo desarrollado previamente.

Las universidades tienen que definir claramente sus metas para con sus estudiantes de todo nivel, sus profesores y sus egresados. No deben existir estos centros de educación superior en medio de un entorno indefinido porque estudiantes a medio instruir y formar; profesores a medio compromiso y egresados a medio perfeccionamiento, representan la negación de universidad.

La ciencia al contrario de lo que se cree en algunos círculos, no lo es todo. No puede serlo en el sentido de ciencia por ciencia y creer que más allá no hay nada. La ciencia absoluta no es el camino para la inmensa mayoría de las personas. La ciencia y los científicos son importantes en la medida que contribuyan, a corto o largo plazo, cerca o lejos, a mejorar la calidad de la existencia de las personas, incluyendo su descendencia y congéneres.

Hay muchas maneras de hacer ciencia descritas desde Francis Bacon, 1561-1626, cuando fue enunciado el método científico, el que todavía se estudia y debiera ser el primer análisis de cualquier persona que piense dedicarse a investigar y no comenzar investigando si el coco es redondo o cuadrado. Investigador sin filosofía de la ciencia es un hipócrita.

Para los investigadores el fin último de sus trabajos es el Homo sapiens, no importan las vueltas que se den, ni los caminos que se crucen, ni los años que aparezcan, finalmente deberá llegar a las personas para que sea de valor. Si eso no se logra se habrá perdido todo.

Así como los médicos, los investigadores tampoco son dioses. ¡Ni parecidos!

Nota: En Manizales, Ciudad Universitaria, el centro es el ser humano, sin éste no es posible nada.