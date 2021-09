Las listas y sus dolores

Toda enumeración tiene su especial manera de entenderse debido a la divergencia que se promueve con la presentación pública de ellas. Las hay con ninguna o poca controversia como las listas con pocos o muchos integrantes que tiene in pectore el Papa de la Iglesia Católica, cuando en algunas ocasiones ha decidido los nuevos cardenales.

Las demás listas atienden a consideraciones de quien las elabora; de quien está, o no, incluido en ellas; de la aceptación o rechazo como información y finalmente del objeto final con sus correspondientes consecuencias.

Las listas pueden proveer información verídica o falaz. Ellas pueden ser benéficas o dañinas independientemente de los intereses de las personas que se encuentran inmersas o alrededor. Hay listas indiscutibles cuando enuncian hechos incontrovertibles como cuando se enumera la secuencia de los Presidentes de Colombia. Ni más ni menos. La lista se puede utilizar con muchos propósitos e inclusive segmentarla, pero sigue siendo lista. Lo que ha sucedido con la legalidad y legitimidad de la elección, es de otro tenor.

Existen otros registros cuando son elaborados para anunciar seres de toda índole, hechos, instituciones, creaciones o cualquier evento que pueda ser pensado o expresado por las personas con fines diferentes.

La semana anterior el padre Efraín Castaño Arboleda, articulista de este Diario y vinculado a la administración de la Arquidiócesis de Manizales, expresó que la lista de los personajes incluidos en la separata dominical 100 años de verdad con motivo del centenario de La Patria, titulada: Caldenses, estaba incompleta y enumeró ejemplos de sacerdotes que han sido figuras insignes en la existencia de Caldas. Todos beneméritos.

Muchos historiadores pecan de memoria, hecho e intención. No hay arma más efectiva que la congregación de un grupo de personas sapientes y multidisciplinarias que analicen y aporten a las listas, bajo la tutela de quien las elabora, aunque no siempre es factible.

Lista es lista y no significa inteligencia y no siempre la presencia es deseable o la ausencia es premeditada y alevosa. Es un panorama ajustable a las necesidades de quien la promulga o del receptor. No estar en la lista puede provocar pesadumbre, a veces ira; en no pocas ocasiones es causa de alegría infinita, entre los discretos y tímidos.

Cuando la lista es benéfica todos quienes creen tener derecho a estar en ella claman por su inclusión, directa o indirectamente.

Al revisar la lista publicada no se puede indicar quien debería ser excluido. Todos, unos más que otros, tienen merecimientos para integrarla. Cada uno de los personajes enunciados ha sido un pilar, a su leal saber y hacer, en la existencia del Departamento de Caldas, antiguo y nuevo. Todos son diferentes; no son equiparables.

En áreas de salud y educación, la lista de los ausentes es larga. La sola enunciación de ella podría igualmente producir controversias.

A riesgo de causar discrepancias, más por las ausencias que por la presencia, es necesario añadir otros nombres: Emilio Robledo Correa, los hermanos: Félix, Rafael y Daniel Henao Toro, Jorge Luís Vargas Hernández, Guillermo Lodoño Mejía, Ricardo Jaramillo Arango, Mario Humberto Gómez U, José Giraldo Peláez, Jaime Isaza, Elvia Cecilia Muñoz de Gómez.

Además: Marino Alzate Ospina, Kevin Ángel Mejía, Jorge Isaac García, Carlos Náder N, Jaime Márquez A, Alfonso Giraldo Rivera, Javier Ramírez Cardona, Julio Zuloaga Gómez, Bernardo Botero Peláez, Jorge Gómez Jaramillo, Manuel Venegas Gallo, Enrique Mejía Ruíz, Jorge Gómez Ospina.

Ramón Londoño Peláez, Manuel Venegas Gallo, Eliécer Ángel Delgado, Fernando Valencia Hurtado, Ferry Aranzazu Mejía, Fermín González Aristizábal, Rafael Marulanda Villegas, Diego Isaza Mejía, Darío Gómez Gómez, Tulio Marulanda Mejía, José María Cataño Piedrahita.*

Hay que agregar el escudo infalible: entre otros muchos admirables.

