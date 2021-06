Las encrucijadas colombianas

Acaba de escribirlo Pepa Bueno, la importante periodista española: La amenaza verdadera es seguir como si no pasara nada y sin enfrentar políticamente los problemas políticos. Es una frase que bien podría aplicarse a Colombia en los diferentes contextos en que se encuentra el país, entendiendo que las causas de los hechos que hoy afligen al país, son de variada índole y merecen diferentes soluciones. No existe fórmula única que pueda esgrimirse para que los colombianos reciban y disfruten de una vida diferente con los distintos sacrificios que impone cada solución.

Cada colombiano tiene sus propias soluciones determinadas por su personal realidad, ante necesidades que puede compartir o no, con otros. Igualmente aunque puedan conllevar la misma necesidad, no son siempre de la misma magnitud porque hay que partir del principio de la individualidad inconmutable de las personas.

También, la asociación de los colombianos alrededor de las mismas necesidades trae una variedad de interpretaciones por quienes deben hacer efectivas las soluciones. Aquí es donde cada colombiano debe entender que sus satisfacciones personales pueden ser totales o parciales y estas últimas con una amplia variedad de matices.

En el momento en que se está no existe el todo exactamente igual para todos, pero si debe ser justo para todos. Vendrán soluciones para que las personas vean satisfechos los derechos esenciales, en ello no puede haber claudicaciones ni de quien ostenta la potestad de tenerlos ni de quien está en la obligación de protegerlos.

Preguntas

Después de 16 meses con el Virus Corona 19 en Colombia y luego con sus variantes, hay preguntas que los colombianos se hacen o no, pero que van rondando y lo harán con más énfasis en la medida que el tiempo transcurra. Las respuestas deberán ser recibidas u obtenidas directamente por los propios ciudadanos. ¿Y, la autoridad?

1.¿Conoce dónde y por qué apareció el virus?

2.¿Ha oído de otros Virus Corona no relacionados con el 19?

3.¿Conoce la mortalidad que produce el virus?

4.¿Existen tratamientos antivirales específicos y científicos?

5.¿Conoce al menos tres clases de vacunas?

6.¿Si fue vacunado, qué clase biológico recibió?

7.¿Si fue vacunado conoce el nombre de otra vacuna igual?

8.¿Sabe el motivo de la necesidad de otra dosis en algunas vacunas?

9. ¿Conoce dentro de cuántos meses deberá ser revacunado?

10. ¿Cómo estará seguro que fue bien vacunado?

11. ¿Está seguro que su vacuna lo protegerá?

12. ¿Qué es el efecto rebaño?

13. ¿Por qué los fabricantes de vacunas son estrictos con el intervalo de la segunda dosis?

14. ¿Quién asume las responsabilidades por los efectos de las vacunas?

15. ¿Será necesaria la vacuna en las personas que se contagiaron?

16. ¿Leyó o le informaron claramente el consentimiento informado?

17. ¿Puede recibir dos vacunas completas y diferentes en menos de ocho meses?

18. ¿Está seguro que las vacunas no esterilizan o idiotizan?

19. ¿Hasta cuánto tiempo debe esperar reacción severa postvacunal?

20. ¿Por qué a más vacunados más contagiados y muertos?

21. ¿Piensa que una vacuna es mejor que otra?

22. ¿Por qué le correspondió una vacuna y no otra? ¿Está conforme?

23. ¿Cree que el virus es noctámbulo?

24. ¿Cree que el virus es sociable? ¿Alcohol y baile dependiente?

25. ¿Quiénes deberán señalar las responsabilidades por omisiones o acciones en la epidemia?

26. ¿Cree que la vacunación voluntaria es adecuada?

27. ¿Por qué a la fecha no se pueden vacunar embarazadas?

28. ¿Desea que haya vacuna para otra enfermedad? ¿Cuál?

29. ¿Hasta cuándo se deberán vacunar las personas?

30. ¿Si no se vacunó en su turno, está seguro de seguir rechazándola?

Nota: Ante el atentado al Presidente: Una muerte violenta no es solución. Por el contrario, lo complica todo.