La voz de los académicos

Desde hace meses se ha pedido la realización de un estudio serio que permita evaluar las actividades y omisiones dependientes de la llegada a Colombia del virus corona 19.

Esfuerzos y vacíos deben ubicarse en contexto con el país, para determinar si los resultados obtenidos han estado en concordancia con la Constitución, las leyes y las necesidades de la población, o fueron actos vivarachos con altibajos.

Es absolutamente cierto que no es igual una nación con la presencia del virus en la mayoría de sus territorios. Los colombianos han afrontado de cientos de maneras la existencia del virus en su cuerpo o entre sus congéneres.

Las muertes anunciadas por la infección, ya sea por la acción directa y única del virus o por agravamiento de comorbilidades, han sido la causa del miedo, justificable, entre los ciudadanos.

Las condiciones por las cuales hay personas que no desean recibir las vacunas, que solo sirven contra la enfermedad pero no contra la posibilidad de infección, son respetables pero deben ser estudiadas y controladas, aún dentro de la autodeterminación.

Sin embargo, quedan muchas incógnitas de la epidemia en Colombia, y el futuro es incierto ahora que se anuncia la presencia de una variante más nefasta.

Por ello es afortunada la carta de la Academia Nacional de Medicina al presidente Iván Duque Márquez, enviada la semana pasada.

La Academia ha promovido y participado en distintos análisis derivados de la epidemia y su impacto en actividades de los ciudadanos, con o sin sus instituciones, reconociendo la existencia de aciertos en aspectos de salud, educación, sociales y económicos.

Sin embargo, no todo ha sido exitoso y se ha repetido que las actividades y las omisiones se han sucedido causando, en no pocas oportunidades, incertidumbres y contrasentidos que hacen que los ciudadanos no tengan una adecuada interpretación y direccionalidad en el hacer o no.

Según la Academia, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, en mayo del 2020, le solicitó al Director General llevar a cabo un examen imparcial, independiente y exhaustivo, ¡parecido a una investigación colombiana!, para formular recomendaciones a un futuro.

En mayo del 2021, entregó resultados. Sigue la Academia: las afirmaciones dadas por el informe han sido juiciosas y muchas, incluyendo las decisiones adoptadas, coinciden con lo sucedido en Colombia. Esta afirmación debe ser cautelosa y merece un análisis más general y actualizado.

Atendiendo seguramente a las inquietudes de millones de personas, la Academia consideró proponerle al Presidente establecer un panel multisectorial para realizar en el país un estudio imparcial y profundo, -de nuevo Colombia-, con expertos en salud, aspectos sociales y economía,- le faltó educación- aunque este sector se aparte de los objetivos directos de la Academia, pero todo está entrelazado.

La Academia propone la siguiente temática:

La cronología de la pandemia en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Respuesta nacional y subnacional (?). Preparación para enfrentar la pandemia. El impacto económico. El impacto social. Acceso a vacunas, tratamientos diagnósticos y terapéuticos. Desarrollo de la capacidad de producción de vacunas. Acceso a suministros esenciales. Impacto sobre los servicios de salud. Participación social. Estrategias de información y comunicación. Sistema de información y vigilancia epidemiológica.

La Academia, en buena hora, se ofrece para establecer y coordinar un grupo de personas con profundos conocimientos, y se debe agregar con experiencia efectiva, para hacer recomendaciones,-¡nunca es tarde!-, para prevenir futuros cataclismos.

Ojalá no llegue a letra muerta e indiferencia ante las posibilidades demoledoras futuras, que están allí y pueden venir en el momento menos pensado.

Ello viene a suplir lo que muchas instituciones dejaron de lado y fueron remisas al deber.