La realidad, la ilusión y el escepticismo

En toda la evolución de los seres humanos, ellos han estado expuestos a diferentes situaciones que les van exigiendo adaptación a las circunstancias impuestas, en primer lugar, por sus propias características biológicas y, en segundo lugar, por las que le impone el entorno que finalmente también van impactando tanto en los individuos como en las colectividades que los agrupan. En el intermedio está la familia, que naturalmente va definiendo un perfil tanto individual como grupal.

El cerebro físico como órgano ha tenido pocas modificaciones morfológicas, neuronas y estructuras complementarias, desde cuando entró en la clasificación biológica como Homo sapiens sapiens y cuando ellas se producen requieren miles de años, quizá millones, para consolidarse y no menos de cientos de años para evidenciarlas.

Sin embargo el comportamiento de las personas tiene variaciones frecuentes que son determinadas por las propias vivencias o por las actividades de la colectividad que las rodea, teniendo en primer lugar a la familia, luego a su círculo cercano y así se va ampliando la injerencia de otros sobre el individuo.

Las comunicaciones modernas y no sospechadas en forma general, hace 40 años, han hecho posible el rompimiento de barreras, antes imposible de traspasarlas, que de una u otra forma inciden, inicialmente sin evidencia formal y luego demostradas fehacientemente, en el comportamiento humano.

Algunos núcleos en todo el orbe son reacios a los cambios, porque no tienen acceso a la información, o porque conociéndola se abstienen voluntaria o forzadamente a modificar sus conductas, por razones innumerables que les atañen a ellos y a lo que tienen pleno derecho siempre y cuando no lesionen a otros.

Con estas apreciaciones los seres humanos conscientes tienen la posibilidad de actuar bajo tres consideraciones: apego a la realidad, presencia de la ilusión y escepticismo. Se puede argumentar que siempre su conducta puede estar tutelada por cualquiera de las tres anteriores condiciones, un realista, un iluso o un escéptico, u oscila entre ellas dependiendo del tema, el tiempo y las circunstancias.

Ahora bien, el optimismo, fundamentado o no, puede aparecer en cualquier momento sin contradecir lo básico de lo analizado.

No puede afirmarse que una u otra conducta sea mejor que otra, por siempre y ante todo porque ello negaría la condición humana, a veces demeritada por las propias acciones de las personas que creen que todos deben admitir y actuar bajo las condiciones que les imponen y que esperan analizar mediante un mismo visor.

En una sociedad amplia o reducida la presencia de personas con las tres características es importante porque impide la dirección única en las decisiones que competen su aplicación a más de una persona.

Los gobernantes, los legisladores, los empresarios, los universitarios y la población general deben adoptar conductas una vez se tengan los elementos analíticos que conducirán a modificar, en lo positivo o negativo, las directrices adoptadas por las personas.

La jurisdicción legal no admite otra consideración diferente a la realidad. Los promotores pueden oscilar entre la ilusión y la realidad. La política admite a ilusos, realistas y escépticos. Los investigadores utilizan fundamentalmente la realidad y el escepticismo y, en determinados casos, la ilusión.

La autodefinición es fundamental para las acciones propias que lo hacen identificarse con sus personales proyectos de vida. La ilusión es una fuerza innegable.

Nota 1. Con respecto al Virus Corona 19: ¿El Ministerio de Salud ha certificado la operación de los refrigeradores y ultracongeladores, equipos, insumos y procedimientos como lo estipula la norma? ¿El Ministerio de Salud controla el transporte de muestras biológicas?

Nota 2. Manizales Universitaria no es una ilusión; es real.