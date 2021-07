Hechos de la vida

Derecho a morir dignamente

La Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre esta conducta. Indudablemente debe imperar el respeto por la decisión de cada quien por cuanto le corresponde a cada persona, dentro del derecho a su autonomía, considerar la etapa final de su vida.

El ser humano es un individuo objeto de derechos y cumplidor de deberes; sólo él es responsable por sus convicciones y prácticas religiosas. Por lo mismo le compete decidir sobre su vida, salvo los acontecimientos dados por la biología humana natural, o por lo accidental e inesperado.

Nadie es dueño de la vida de otra persona en un Estado de derecho. En sentido amplio, en algunos países la ley les da potestad a las madres sobre el producto de la concepción, cumpliendo estrictas condiciones irrenunciables para ella y los demás. Igualmente, en varios sitios, cada vez menos, se autoriza la pena de muerte como castigo.

También opera de manera absoluta la restricción impuesta por la conciencia de cada quien, porque nadie puede obligar impunemente a actuar en contra de sus convencimientos, cualesquiera que fueran.

Como se ha expresado, todo ciudadano debe estar plenamente enterado a su leal saber, entender y práctica, sobre el respeto a sus derechos relacionados con cualquier etapa de su vida. El fallo constitucional deberá ser conocido y explicado en todos sus alcances; es un deber conocerlo.

Todos tienen derecho, ya sea individual o colectivamente, a expresar sus consideraciones sobre esta actividad trascendental para la existencia. Además, todas las doctrinas tienen la obligación de conducir a sus creyentes e identificar sus principios a los demás.

Falsedades

Cada día aparecen más noticias sobre los engaños de académicos en todas las partes del planeta. Científicos en diferentes vertientes, vinculados a distintas instituciones y autores en diferentes publicaciones, desde las reconocidas universalmente hasta las restringidas.

Parece una plaga que se extiende y evidencia ahora. ¿Será que antes no existía el fenómeno abusivo? La impresión en retroactivo indica que viene de atrás pero que ahora se es más estricto en la evaluación detenida de las publicaciones mediante los conocidos meta-análisis. Y por supuesto, publicar ahora produce más rendimientos tangibles para todos los autores e instituciones.

Como conclusión, no todo lo que se escribe, dice, lee y comprende es verídico. Hay errores sin premeditación ni alevosía, cuyos controles finales fueron incapaces de detectar el engaño. Sin embargo, hay otros conscientes y por lo tanto deliberadamente aceptados por los involucrados y mecenas.

Los expertos tienen la obligación de desentrañar los errores e impedir que se propague la falacia porque, si ello no es así, otros partirán de allí en sus investigaciones posteriores y el error puede encadenarse.

Y quizá podrán llegar al ciudadano corriente informaciones y productos que se apartan de los verdaderos intereses de las personas, incluyendo la premisa de: Primero no hacer daño, pero igualmente debe desechar lo que es inocuo porque también, en determinadas circunstancias, es un engaño.

Servicio Social Obligatorio

Es una definición falsa que no corresponde a la realidad. ¿Cuándo el Ministerio de Salud le dará la verdadera connotación a este período? O, es así y se cumple o no es así y se modifica, desde la denominación hasta las actividades que deben realizar los médicos a quienes les ha correspondido, por sorteo, llegar a esas plazas disponibles.

Santander

¿Qué culpa tiene Francisco de Paula Santander del estado de cosas actuales en Colombia? En camino de análisis: Si fuera causa de los males actuales, entonces: ¿Quién estará libre de culpa por acción u omisión?

La revacunación

No ha sido informado ampliamente si es necesaria o no la lógica revacunación, ni cuándo deberá hacerse.