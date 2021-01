Cada vez más los libros modernos de literatura traen un apéndice especial denominado glosario, que tiene como fin explicar el significado de los términos que pudieran prestarse a equívocos o que ignoran el común de las personas o que tienen una aplicación especial dentro del texto.

Hay documentos de lectura que desarrollan en el transcurso de la escritura, mediante explicación, el significado de los términos, uno a uno, que han sido mencionados y son importantes para la comprensión de lo que se lee. Otros tienen anotaciones referenciadas a pie de página ya sea a manera de aclaración o simplemente para invitar al lector a profundizar conceptos.

Existen documentos escritos o leídos que dan por hecho que los destinatarios de los contenidos tienen las herramientas del léxico especial, de la historia, de la ciencia, de la técnica, de la tecnología, del derecho o del uso común del idioma en el cual está escrito, no necesitan de explicaciones adicionales.

Con los temas novedosos o complejos, se presenta la necesidad de hacer anotaciones al margen para aquellos que no tienen los conocimientos específicos para entender el contenido. Sin embargo, la profusión sobre un tópico especial o la diversidad de los enfoques sobre un aspecto definido, hacen que pueda ser confuso lo que se pretende comunicar.

Un ejemplo actual es la presencia del Virus Corona 19, con todas sus consecuencias, que permite observar la manera como se difunden desde diferentes personas ya sean científicos, profesionales, gobernantes, administradores, periodistas y ciudadanos, una inmensa variedad de términos que pretenden informar con la esperanza de que todos los receptores entiendan de igual manera lo que se desea comunicar. ¡Eso semeja una Torre de Babel!

Un aspecto diferente son las capacidades personales que tienen los ciudadanos para comprender lo que leen, oyen o ven. Alguna vez un director de un medio de comunicación recomendaba a sus columnistas que escribieran para que un bachiller pudiera leer y entender.

La pregunta es: ¿A qué nivel se debe comunicar para que todos entiendan lo que se publica sobre cualquier tema en medios no especializados? La respuesta no es fácil porque, inclusive entre universitarios, hay grandes brechas que oscilan entre la perfección en la comprensión y una deficiencia inconcebible, que produce enojo.

La materia moderna que alcanza a todos los habitantes del país, se refiere al Virus Corona 19 y todas sus variantes, sin importar su procedencia, ha sido tratada sin unificar términos esenciales, lo que ha llevado a una confusión conceptual que impide en muchas oportunidades que los ciudadanos estén igualmente bien informados y puedan decidir el futuro de su estado de salud, dependiente de los elementos, insumos biológicos y barreras personales o sociales.

No es la difusión indiscriminada de las verdades científicas o tecnológicas o técnicas, muchas veces a medio enunciar, lo que requiere la sociedad. Ella necesita información sencilla, comprobada, útil y al alcance de todos, para que como personas tengan un mínimo de nociones que les conduzcan a plantearse la importancia de su comportamiento individual y familiar, frente a la sociedad.

Varios agregados:

Pandemia es una concepción geográfica; epidemia es una noción epidemiológica. Enormes diferencias entre virus, bacterias, parásitos y priones, todos infecciosos. No puede confundirse cepa con variante. Se debe establecer la verdad sobre: virus, antígeno y Reacción en Cadena de la Polimerasa (RCP). Hay confusión entre la inmunidad de rebaño por vacuna o por infección natural. No está definido si las vacunas se pueden mezclar en una determinada comunidad o en las personas. No hay claridad sobre el tiempo en la respuesta inmune protectora. Y, la lista sigue.

Nota: Hay que recuperar a Manizales Universitaria.