Entre la miel y la hiel

La comisiones son organismos útiles en todos los niveles de la vida de los ciudadanos e inclusive algunas son constitucionales. También son formadas para soslayar responsabilidades. Ambas afirmaciones tienen ejemplos vívidos, de los cuales pueden dar testimonio quienes directa o indirectamente han tenido que conformarlas, actuar en ellas, ser desplazados o simplemente ser partícipes de sus resultados.

Mucho puede decirse de las comisiones casi todas con la etiqueta lustrosa y equívoca de alto nivel. No existen comisiones de bajo o medio nivel. La creación de una comisión atiende a una necesidad real aún aquellas destinadas a entorpecer los análisis y los resultados. Comisionado no es igual a Comisión.

La semana pasada el sacerdote Jesuita Francisco de Roux Rengifo, dio a conocer el Informe Final con los resultados de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad creada dentro del Proceso de Paz que dio lugar a un acuerdo entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo origen se remonta a 1962 con la muerte de Jacobo Prías Alape.

Han sido descritos los objetivos de la Comisión, presidida por De Roux: Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto, promover y ayudar al reconocimiento de las víctimas cuyos derechos fueron vulnerados, e impulsar la convivencia en los territorios de Colombia. Son esos y no otros de último momento.

Los temas del informe son: Narrativa Histórica; Violaciones a los DDHH y al DIH; mujeres y población LGBTQ+; Étnico; Niños, niñas, adolescentes; Impactos, afrontamientos y resistencias; Exilio; Testimonial; Territorial; Síntesis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la no repetición

Con la difusión del primer volumen el presidente leyó un documento que merece ser analizado cuidadosamente en forma individual y grupal por los ciudadanos que deseen, y deben, conocer aspectos fundamentales de la guerra fratricida que ha ocurrido en los últimos sesenta años y quieran evidenciar responsabilidades de los civiles.

Sería injusto con los miembros de la Comisión y con el resultado de ésta, emitir conceptos a priori, sin al menos haber leído sumariamente el contenido del documento. Seguramente, tiene aspectos que pueden ser discutibles. Ello es normal en esta clase de resultados con infinidad de fuentes, en donde nadie tiene la verdad revelada. Hay que entender que quienes entregaron versiones testimoniales, son seres humanos que tienen, o no, cualidades múltiples que no son iguales entre sí.

Las cifras que han sido reveladas sobre muertes y hechos ocurridos dentro del marco de la violencia dejan una inmensa pregunta: ¿Por qué? Aunque los números en este caso son importantes no son la esencia aunque dimensionan la amplitud del problema.

Han comenzado a aparecer distintas expresiones en contra del método utilizado y de la universalidad del contenido. Solo la lectura e interpretación que le dé cada lector al Informe Final, decidirá el valor último, lo cual tardará meses, quizá años. Despreciar el informe, es ignorar la historia y hacer caso omiso al dolor.

Francisco de Roux, un hombre íntegro como el inolvidable Alfredo Molano Bravo, indagó, y esta es la parte más importante de lo escuchado durante presentación del Informe, sobre la responsabilidad del país y la sociedad colombiana en los hechos acaecidos y permitidos, y los que siguen sucediendo, lo que parece más cruel. La técnica del avestruz.

Ello conduce una decisión inmediata y sin apelación: ¿Qué debo hacer para evitar la tragedia que viven todos los colombianos? Porque el problema no es de uno, es de todos y la solución igualmente le compete a todos, aunque viva y trabaje en el piso 100.

¿De dónde salieron los muertos y todos los demás violentados? ¿De dónde procedían los victimarios? Respuestas: De los hogares colombianos.

Nota: ¡Cuidado!: El riesgo de naufragio en miel es elevado.