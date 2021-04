El cáncer con evidencias ancestrales

Reiterando, varias preguntas puede enfrentar un paciente con cáncer durante su vida: ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Es un castigo divino? ¿Qué hice yo o mi familia? ¿Por qué a otros no les pasa nada? ¿Con tantos proyectos que tengo en bien de otros, me ataca a mí?

Todo paciente o su núcleo familiar, siempre y cuando lo autorice el enfermo o las circunstancias, tienen derecho a una respuesta acorde a su instrucción. Ello incluye el respeto y consideración por sus sentimientos.

Cáncer es una enfermedad propia de seres vivientes, humanos o no, relacionada con la existencia de la vida iniciada hace aproximadamente 4.250 millones de años. El humano moderno, Homo sapiens sapiens, tiene 100.000 años de antigüedad y evolucionaron de los primeros sapiens que existieron hace 315.000 años.

Dependiendo del entorno hay muchas definiciones de cáncer, desde sencillas hasta complejas. Hipócrates utilizó el término carcinos, del griego karkinos, relacionando el desarrollo anormal del tejido con el cuerpo del cangrejo. Sin dudas cáncer implica malignidad para diferenciarlo de tumores benignos. La primera descripción de la enfermedad se encuentra en los papiros egipcios hace 3.620 años.

En un artículo publicado el pasado 1 de abril, en The Conversation, Audrey Arnal, Benjamín Roche y Frédéric Thomas, establecen dos preguntas sobre cáncer: ¿De dónde viene y por qué no ha desaparecido con la evolución? Al menos hay que involucrar dos conceptos de evolución: La biológica, con sus cambios fenotípicos y genéticos, y la molecular ligada a la especiación con sus cambios dentro de la especie o a la extinción de la misma.

Volviendo al artículo, hace referencia al cáncer en el mamífero feroz denominado el Demonio de Tasmania, que transmite cáncer por mordedura a otros demonios; un ejemplo especial de tumor maligno transmisible directamente intraespecie.

El ser humano es un organismo pluricelular que ha evolucionado desde los ancestrales monocelulares, como ejemplos actuales de ellos pueden mencionarse las amebas, las bacterias o los virus. La evolución ha marcado las adaptaciones y las restricciones en los seres descendientes, de tal manera que las personas actuales son un compendio de ellas. Por eso se expresa que el cáncer es el resultado de la cooperación entre diferentes células

De allí que las células que tienen la información genética se dispongan a revelar alteraciones que conducen a expresar la presencia de cáncer, lo cual no siempre es evidente.

El organismo tiene controles que impiden el aumento y la dispersión de las células tumorales, metástasis o implantación en otros órganos. Cuando estos sistemas reguladores disminuyen o se acaban, aparecen la evidencia clínica tumoral y las siembras a distancia. Con ello el tratamiento y el pronóstico pueden cambiar.

Por el agotamiento de defensas, hay tumores que aparecen en edad tardía y los ejemplos más contundentes son los de próstata, colon o mama.

Muchas células de una persona pueden ser cancerígenas pero sobrevive y avanza una, dos o quizá tres, simultáneamente en diferentes órganos; eso explica los escasos y diferentes tipos de cáncer paralelamente en distintos órganos.

Si la teoría es cierta podrán persistir los tumores aunque algunos de ellos sean erradicados, recordando que hoy no hay órgano exento de tener un tumor

Este enfoque cambia la simpleza con la que se aborda supuesta y científicamente el cáncer por personas ajenas al manejo oncológico, no todos oncólogos. Pero sucede igualmente con todas las enfermedades en donde hay más dudas que certezas y cuando los fundamentos científicos no están totalmente explorados y evidenciados.

Nota:En cáncer sigue siendo válido el cuidado contra los factores de riesgo

Nota: Manizales, la emblemática Ciudad Universitaria.