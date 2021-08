El acoso en la academia

Las historias de los acosos académicos no son novedad. Los ejemplos colombianos se suceden. La mayoría de los casos quedan impunes por infinidad de factores de todo orden, comenzando porque la denuncia entre la familia, amigos y otras personas cercanas, en no pocas veces, se queda sin la respuesta sancionatoria necesaria.

Paralelamente es importante mencionar que la frecuencia mayor de denuncias ante las autoridades se traduce en investigación real y sanción basada en las leyes y normas que rigen en Colombia.

Una revista científica Science, de gran trascendencia académica e investigativa, retoma el tema. La semana anterior publicó un artículo de Morteza Mahmoudi titulado Acoso académico:¡Cómo ser un aliado!, que podría prestarse a una interpretación poco afortunada. Con la lectura del documento se identifica otro proceder.

Se traducen libremente y transcriben, con mínimas modificaciones, algunos apartes importantes:

La intimidación y el acoso académicos son demasiado comunes, y las reacciones institucionales son a menudo inadecuadas. Aunque los informes a menudo se centran en lo que los objetivos de la intimidación pueden hacer para protegerse a sí mismos. Por ejemplo, es importante reconocer que todos los miembros de la comunidad científica pueden y deben abordar la intimidación académica.

Si los testigos del acoso, los miembros de los comités de investigación, los editores de revistas, otros defensores y las personas en todos los niveles de la comunidad científica aprovechan su conocimiento y poder para combatir el acoso, podrán crear un entorno científico más seguro y civilizado.

Lo que se comunica con certeza se refiere a los centros de investigación estadounidenses, y las autoridades que determinan los apoyos han eliminado los recursos a quienes han sido identificados como agresores, bajo cualquier modalidad que afecte la dignidad humana.

No es solamente un agresión sexual. Existen otras formas de ataques y provocaciones u ofensas, de las que son víctimas quienes comparten recintos y actividades en busca de determinados objetivos académicos incluyendo investigaciones. En las distintas etapas de los procesos, patentes o publicaciones, se pueden presentar agresiones hacía uno o varios miembros del equipo.

Hay que tener en cuenta que entre los investigadores, en países específicos o en instituciones dedicadas a realizar y producir patentes o artículos científicos, muchos no tienen una amistad previa. Se unen o son vinculados al grupo o al trabajo por sus condiciones intelectuales, por sus trabajos previos o simplemente por su experiencia.

Por lo mismo, la reunión de diferentes personajes, no siempre es compartida plenamente por los demás en el aspecto personal, pero aceptan trabajar juntos por la importancia de lo que pueden aportar en beneficio de la obra final.

En Colombia, en algunas instituciones, existe una endogamia absurda en la construcción de grupos de investigación, en la producción de artículos, patentes o en la estructuración y realización de proyectos de maestría o doctorados. La conformación de ellos tiene más un perfil de amistad y por lo tanto de compartir intereses que finalmente se traducen en dinero, llegando al extremo de: Yo te invito, tú me invitas; te convoco, tú me convocas; te cito, en mi trabajo, tú me citas en el tuyo; así se establece este carrusel pernicioso.

Pero en Colombia, aunque no parece que el fenómeno del acoso derivado de la actividad intelectual sea importante en cuanto al número de casos, sí existe el acoso de profesores a estudiantes, y no se puede negar el de estudiantes a profesores, terminando los procesos en daños irreversibles psíquicamente, sin descontar las posibles lesiones físicas.

Para regresar a lo expresado no basta con ser instruido o experimentado para ser considerado un maestro.

