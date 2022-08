De teoría, norma y práctica

El inicio de la medicina se pierde en tiempos inmemoriales desde la evolución del ser humano. No puede independizarse de la existencia del Homo sapiens sapiens y sus inmediatos antecesores; así lo relató gráficamente, en parte, el Maestro Juan Mendoza Vega.

El ejercicio de la medicina atiende a normas antiquísimas. Sin embargo periódicamente se revisan determinadas conductas que atañen a los médicos, conservando el espíritu hipocrático.

El Ministerio de Salud y Protección Social promulgó la Resolución 0774 en mayo del 2022, mediante la cual reglamenta el Servicio Social Obligatorio, para ejercer las profesiones de médico, odontólogo, enfermería y las afines al laboratorio clínico, mal definido como bacteriología en el artículo 15 de la norma. Este tiempo, viene a substituir los trabajos de grado que en algunos lares se denominaban tesis, nombre que también es actualmente anacrónico, por los alcances de los trabajos.

La condición de Servicio Social Obligatorio fue un importante e imprescindible tiempo para que el profesional ya graduado, y antes de que se le permitiera ejercer libremente la profesión, compensara a la sociedad con un año de labor, que luego fue recortado a seis o nueve meses en algunos lugares, cuando el talento humano no alcanzaba para cubrir a todas la sociedades pequeñas que urgían por atención profesional.

El Servicio Social Obligatorio se fue desdibujando y vinieron las diferentes alternativas que existen en la actualidad, en desmedro de tener un tiempo y experiencia vital para el ejercicio completo de las cuatro profesiones; pero a su vez se le dio espacio a los recién graduados para realizar otras actividades

útiles para el futuro de su vida profesional.

Sin embargo, el reiteradamente denominado Servicio Social Obligatorio no expresa el verdadero nombre que actualmente debiera llevar. Dejó de ser completa y exclusivamente un servicio, social y obligatorio, a la luz de lo que debe significar este tiempo para las comunidades en donde se ejerce. Al profesional en medicina general se le ha limitado, error craso, su ejercicio por determinaciones del mismo Ministerio.

¿Es un servicio? En el sentido amplio del ejercicio de cada una de las cuatro profesiones, sí lo es, independientemente que los servicios sean o no remunerados. Pero en el sentido restrictivo no lo es por cuanto, a pesar del tratamiento que le da la Resolución, no es altruista ni voluntario. Todos los profesionales de la salud prestan servicios, pero quienes los reciben no son usuarios, palabra de utilización equivocada en medicina.

¿Es Social? No lo es en toda su extensión, pero puede considerarse benéfico para todas las comunidades en donde permanezca un profesional ya graduado, aunque no cuente oportunamente con toda la tecnología requerida para el nivel de atención en el cual se encuentre.

¿Es Obligatorio? No lo es; inclusive puede no desempeñarlo cuando por un sorteo quede exonerado.

Hay que destacar entre los objetivos del Servicio Social Obligatorio cuando explícitamente expresa que este período contribuye a fortalecer la solidaridad y el altruismo como una condición ética. Se equivoca la norma por cuanto todo profesional debe ser ético, independientemente de que sea solidario o altruista. Puede que sea humanitario.

Tampoco en cabeza de los profesionales en cumplimiento de este tiempo debe quedar el fomento a la Atención Primaria. Esta modalidad de trabajo en salud es de la responsabilidad de todo el equipo, comenzando por quienes dirigen la salud a nivel municipal e institucional.

Igual acontece con las actividades que deben ser desarrolladas al tenor de las emergencias o situaciones de excepción. Todo el equipo de salud debe responsabilizarse.

Es imperativo modificar toda la estructura de los estudios médicos comenzando por la reducción en años y dejando buen tiempo para prácticas completas y reales.