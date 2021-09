De lo humano

Regreso de Obmar

Regresó Obmar después de casi dos años de ausencia. La situación generada por la presencia del Virus Corona 19, le impidió viajar y estar con libertad. Sabe que las pandemias no pueden compararse en el tiempo. No han sido lo mismo las desencadenadas por el Virus de la Viruela o la que causó la bacteria conocida hoy como Yersinia pestis, peste.

Entre ellas dos hubo diferencias y con la actual también hay disparidades. Hoy no existe la viruela circulando entre las personas; su agente causal es un candidato a guerra biológica. La bacteria se presenta en algunas latitudes y hay zonas en donde es endémica, lo que significa que se esperan casos dentro de un número calculado aunque sea ínfimo

Llegará el momento en que la presencia de la enfermedad producida por el Virus Corona sea endémica. Cuando Obmar llegó al país preguntó por las cifras, no exactas porque esto parece imposible en Colombia, de personas inmunes al virus. Los datos que le dieron no le resolvieron la inquietud. ¿No saben lo que existe?

20 planteamientos

Recirculó la semana anterior un artículo traducido por Magda Sánchez, publicado en The Economist, la tradicional publicación inglesa, titulado: El futuro que nos espera. Fue el resultado del análisis de 50 expertos. ¡Ah, la experticia! El documento de 20 puntos debiera ser leído por todos especialmente por universitarios, profesionales, técnicos, tecnólogos y los funcionarios de todo orden.

De todos los considerandos específicos del trabajo hay que destacar en términos generales: La necesidad de conservar la identidad del ser humano; el inevitable avance irreversible de la tecnología de comunicaciones; la preponderancia de lo virtual; el uso obligado de las plataformas; la reducción dramática del empleo tradicional; retomar y dimensionar lo esencial en la vida de las personas; la salud mental será muy importante y los valores humanos se consolidarán. ¡Sin embargo el mundo sigue su curso!

Humanidad, humanidades y humanitarios

Estas tres palabras tienen intrínsecamente significados totalmente diferentes pero, con frecuencia, en algunos espacios y por diferentes personas de todos los grados de instrucción, se utilizan indiscriminadamente. Las tres tienen aplicación en la medida en que se quieran expresar conceptos vinculados a las personas.

Como se dice popularmente, y también académicamente, humanidad son todos los seres humanos con su evolución, identificados a través de los siglos de antes y después de Cristo. Las humanidades, en su más sencilla denominación, son materias académicas que exaltan a la persona cuando tienen y ejercen. Humanitarios son las personas que practican el humanitarismo o sea la solidaridad.

Una persona hace parte de la humanidad pero no necesariamente es humanista o humanitaria. Estas dos últimas cualidades no son excluyentes pero hay personas que se adornan con naturalidad con ellas.

Los profesionales, técnicos o tecnólogos debieran ser humanistas, sin desconocer que cualquiera está en capacidad de ostentar estas cualidades.

La solidaridad debiera ser una función innata de todos los seres humanos pero ello sólo se logra con la adquisición de valores para comprender al semejante y apreciar los de él.

La humildad de los seres humanos

Un artículo del mes pasado escrito por Guillermo Altares, Babelia, mencionó los trabajos de dos etólogos, Carl Safina y Franz de Waal, quienes afirman que aunque los seres humanos no puedan comprender lo que piensan y sienten los animales, ello no implica que no sean inteligentes y pensantes (?).

El articulista expresa que otro rasgo de humildad científica es el reconocimiento a los neandertales, desaparecidos hace 40.000 años, como seres tan inteligentes como los Homo sapiens sapiens, vulgarmente la actual especie.

Ambas consideraciones merecen estudios y, por sobre todo, razonar sobre los hechos.

Nota 1: ¿Será tiempo de vacunación obligatoria?