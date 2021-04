De encuestas e intenciones

En la vida cotidiana los ciudadanos mentalmente competentes tienen la libertad de recibir y contestar preguntas sin límites, con excepción de las determinadas por: Ley, lazos familiares, procesos educativos, atención en salud, relaciones de amistad o compromisos contractuales. La autonomía de preguntar y responder va hasta el derecho de la otra u otras personas.

De un entorno autocrático en donde se adoptaban medidas sin más consulta que la propia conciencia o parecer, el círculo cercano o, en pocos casos, la familia, se pasó a una interrelación amplia con el fin de buscar al menos asesoría u opinión que se desplaza entre el desinterés personal emitido con generosidad y el egoísmo tutelado por razones de muchas clases.

Los seres humanos y sus obras son objeto de evaluación en todo momento de su existencia, desde antes de nacer e inclusive hasta que ha entrado en el campo del olvido total de donde regresan por motivos propios de la evolución o de la modernidad.

La democracia permite indagar con más frecuencia y profundidad. En aquellos que tienen restricciones esta conducta está limitada de diferentes maneras pero se practica en la intimidad de las relaciones entre las personas sean familiares o amigos.

Las respuestas a lo que se indaga tienen tanta variabilidad como las intenciones de quienes preguntan. Las encuestas son una actividad relativamente reciente que abarca innumerables temas cada vez más amplios y profundos. Así mismo, las encuestas utilizan diferentes medios, desde los tradicionales hasta los modernos sistemas de comunicación que a veces no respetan la intimidad.

¿Puede una encuesta sobre una persona, viva o muerta; sobre su obra, total o parcial; reciente o antigua, reemplazar un análisis franco y completo? No, pero la encuesta en muchos casos sí puede conducir a que se realice un examen con esas características porque quienes responden pueden conformar un núcleo que dé mayor información y evite los sesgos.

Los resultados de las encuestas se convierten en números frente a los interrogantes elaborados por personas con intereses similares o disímiles. De tal manera que la relación entre el encuestado y quien responde se pierde para dar lugar a los conceptos de mayoría, minoría o el socorrido no sabe no responde o no lo conoce, que se convierte en un absurdo frente a determinadas preguntas muchas veces, porque el planteamiento del interrogante no es entendido por quien se propone responder.

Ahora bien, haciendo uso de la libertad de responder, las personas tienen derecho a inclinar su concepto hacía cualquier lado pero también les queda como opción el centro, ya que muchas encuestas no están diseñadas para unas escuetas respuestas de: Si o no.

¿Qué quiere saber? O, también: ¿Cómo quiere la respuesta? Son alternativas válidas pero el receptor de la encuesta debe conocer la intención del encuestador. Los mejores resultados se obtienen cuando todos conocen la direccionalidad de la encuesta. Los datos pueden ser importantes o simplemente convertirse en una tendencia como lo expresan los encuestadores y los analistas.

¿Puede el país manejarse por una encuesta? No, pero puede ser la evidencia de lo que opinan los ciudadanos seleccionados sobre las personas, sus oficios y sus realizaciones. De allí no se puede aconsejar nada en forma individual ni grupal, porque por muy técnica que sea la muestra no es la opinión definitiva y total; para ello los mejores ejemplos son las urnas, las ventas reiteradas y los aplausos repetitivos cada vez más numerosos.

Quien debe analizar de inmediato la encuesta es la persona que fue objeto de la evaluación: su persona o su obra. Las obras no piensan, son pensadas por seres humanos.

Las encuestas son procesos medíaticos y solo perdurarán como base de proyectos futuristas.

Nota: Manizales, orgullosamente Ciudad Universitaria.