Conocimientos generales

Las funciones básicas de todo ser humano en el área del intelecto pueden comenzar por la comprensión de cualquier expresión por diferentes mecanismos de difusión. La capacidad de entender varía con la edad, la instrucción y la experiencia adquirida a través de los días. Todos pueden saber de todo.

Una persona certificada en los estudios secundarios, conocidos de alguna manera como bachillerato o sus análogos, incluyendo las disciplinas técnicas, debe estar en capacidad por sí sola de recibir información general, analizarla y expresar de alguna manera sus conceptos, salvo aquellas personas discapacitadas que no tienen todos los atributos para ello.

Lo que parece fácil se vuelve trágico cuando la exigencia de la convivencia entre personas, ya sea directa o indirecta, necesita y merece una rápida y natural respuesta para iniciar, continuar y fortalecer las interrelaciones humanas. La inmediatez propicia una relación natural.

Para lograr lo anterior es imprescindible tener una instrucción o conocimiento personal rápido que permita el diálogo, por cualquiera de las estrategias actuales. Sin embargo, la ignorancia en temas básicos va predominando y el mecanismo de las comunicaciones satelitales inmediatas se adopta como solución a los requerimientos elementales que le puedan otorgar una interrelación sencilla entre personas.

¿Necesitarán los bachilleres, o los universitarios, o los funcionarios, o ciudadanos del común conocer las respuestas a las siguientes preguntas?: ¿Dónde se ubica el valle del Sibundoy? ¿Dónde, cómo y por qué murió el mariscal Antonio José de Sucre? ¿Sabe cómo realizar la operación matemática denominada regla de tres compuesta? ¿Puede recordar sumariamente los hechos del Bogotazo? ¿Por qué se estableció la Asamblea Nacional Constituyente en 1991? ¿Cuál es el tema de la Vorágine y es mejor que Risaralda?

Son preguntas no avanzadas relacionadas con el país. Nada más allá de las fronteras. Quizá no sepan las respuestas; pero al lado, como una extensión de su cuerpo y en especial de su cerebro, tienen la herramienta que en segundos les otorgará las respuestas: Directas, simples y casi siempre verídicas.

Pero hay que regresar al centro: ¿Son necesarios los conocimientos generales, sin necesidad de utilizar los sistemas electrónicos? Muchos denominan equivocadamente cultura general, saber esta clase de hechos. Se puede abrir una discusión amplia para justificar que hoy no es necesario saber nociones esenciales relativas al país. Pero si no se conocen los hechos básicos, antiguos y actuales, no hay forma de conceptualizarlos y hacerlos o no, importantes para la actual Colombia.

Hay que entender que el país contemporáneo es el resultado de lo que se ha sucedido desde antes del descubrimiento. La violencia, la miseria, las enfermedades mentales, la informalidad en la concepción de vida y trajinar diario, la espiritualidad, el dominio de lo prosaico y miles de estados y actuaciones de los colombianos no han tenido como causa la creación o el inicio espontáneo.

Ha sido un continuo deterioro con situaciones agravantes y atenuantes que han llevado a los colombianos a sentir y vivir en un país que merece que sus habitantes tengan otras consideraciones que les faciliten mejores vivencias.

A manera de ejemplo, quienes viven en Colombia deben ser conscientes de la Noche Septembrina. Algunos se preguntarán: ¿Qué pasó, que significó en 1828 y cuál, si lo hay, es el impacto actual? ¿Será necesaria esa información para ser buenos ciudadanos? Todo depende. El conocimiento del hecho les servirá para analizar la vida republicana, su evolución, y cimentará algunas de las conductas que pueden adoptar en el transcurso de su vida, salvo que se vuelva un bárbaro y se encierre como un ermitaño en un aula.

A propósito: Haga mentalmente la siguiente operación de seguido: (9x7+20+3,5+2,5+91)/2= ¿Necesita calculadora? ¿Qué edad tiene?