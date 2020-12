Cinco variaciones

El Pesebre

La tradición recuerda por estas calendas al Pesebre como una manera de reiterar entre los cristianos la presencia milenaria de Jesús recién nacido, a partir de la Nochebuena. El santo Hermano Francisco, en 1223, inició la costumbre que ha permanecido con el transcurso de los siglos, adoptando diferentes formas e integrando distintos elementos rememorando básicamente seres humanos, animales y entorno, los cuales se exhiben en las representaciones, animadas o inanimadas, en buena parte del planeta, con especiales adiciones según sea la región.

La escena humana del Pesebre es de una humildad profunda, enternecedora y autentica, en medio de una sociedad que no permitió que José y María encontraran techo y calor, en medio del invierno del Oriente Medio.

La usanza cristiana, enmarcada por una profunda fe en su Dios, es una bella estampa, que ha sido interpretada de varias maneras que conducen al inicio terrenal de su Misión.

El hecho esencial, el Nacimiento, ha sido distorsionado a partir del ejemplo de los reconocidos y supuestos tres o cuatro o doce sabios, quienes ofrendaron incienso, mirra y oro.

Pasan los siglos y aparecen figuras complementarias que conducen a la mercantilización de un hecho trascendental, que debería estar lejos del enmarañamiento terrenal y pasajero, como son los regalos porque se ha llegado a considerar falsamente que sin presentes no hay afecto ni devoción ni solidaridad cristiana frente a la Navidad, la familia y los demás seres humanos.

Complementan la escena moderna: los colores, los trajes, los adornos, las viandas, el alcohol y las luces, que han desviado o desplazado lo substancial de lo que representa el Pesebre, que debe ser causa de inmensa alegría, sin demeritar algunas obras artesanales, joyas de la representación animada del Pesebre. Tan solo un recuerdo es suficiente

Éxito o suerte

Cada vez con más frecuencia se escucha la palabra suerte para desearles a otra u otras personas que obtengan los logros deseados. Nada más lejos de la realidad del accionar humano. Las personas construyen, para beneficio de ellas o de sus semejantes, y la elaboración es producto de los esfuerzos personales basados en sus conocimientos y experiencias.

Para llegar al punto deseado pueden pasar horas, días o años. El trabajo no es suerte salvo que labore en actividades en donde la casualidad sea lo fundamental.

Suerte es el azar, y la vida generalmente no está tutelada por el albur. Hay momentos en que ello puede ocurrir; pero, la contingencia no puede ser la norma de vida. Hay que desear éxito y lamentar el fracaso. No tener resultados favorables, no es mala suerte según la absurda concepción generalizada.

Año crítico

Todos los dueños de la razón han tenido un año distinto y se ignora si continuará por otros doce o más o menos meses o repetirá en otra época, que puede ser factible. Al menos casi 10 meses han sido diferentes a lo acostumbrado. A cada quien, sin escapatoria, le ha correspondido hacer reflexiones sobre su vida tanto pasada como la actual y la futura. Las secuelas de este año estarán presentes por varios años. La estructura del ser humano no se modificará; pero, la experiencia mental y emocional con sus logros y falencias, tendrán presencia permanente.

La libertad

Se perdió. Hay que reconocer que es por la vida personal y de los demás. La alternativa entre vida y obra mundanal es ficticia pero atrayente.

Todos a una: Muerte, pobreza, hambre y depresión

Cuatro consecuencias terribles de las crisis derivadas por la infección del Virus Corona 19. Ya se anuncia otra variante de mayor capacidad de transmisibilidad. Son secuelas que no tienen término a corta distancia ni doliente.

Nota: Manizales Ciudad Universitaria por siempre.