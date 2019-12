En las últimas semanas, el senador Gustavo Petro se ha despachado contra todos -Fajardo, Claudia López, el Partido Verde y hasta el Comité Nacional de Paro-, incluido el Polo Democrático Alternativo, a cuyo Presidente, el concejal de Bogotá, Álvaro Argote, le lanzó el trino más agresivo y falaz que pudo: “Cace (sic) con el Polo un debate en el año 2010 sobre la existencia de un cartel de la contratación dirigido por los Moreno Rojas, prefirieron mi retiro antes que aceptarlo”. Su problema con esta afirmación -que repite desde hace una década- es que no puede demostrarla, porque sí dividió al Polo, pero no por esa razón, como está demostrado hasta la saciedad. (Enlace a los documentos que se citarán: bit.ly/2Mvoe4v).

El rompimiento de Petro con el Polo se inició al otro día del 22 de junio de 2010, cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido -su máxima instancia para esos efectos- se declaró en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, quien acababa de ser puesto en la Presidencia de la República por el presidente Álvaro Uribe Vélez, a cuyo gobierno el Polo siempre se opuso. Porque ese 23 de junio, Petro -en contra de la posición definida por el Polo, del que había sido su candidato presidencial- le envió una carta formal a Juan Manuel Santos, que acababa de vencerlo en las urnas, proponiéndole llegar a acuerdos en su gobierno (1).

La carta de Petro cayó, como era obvio, muy mal en el Polo. Porque mandaba un mensaje de coincidencias con Santos, el exministro de Defensa y candidato presidencial de Uribe, con quien antagonizamos antes y durante la campaña electoral. Y porque Petro se dirigió a Santos en nombre del Polo cuando no tenía la potestad para hacerlo, como lo estableció la presidenta del partido, Clara López, quien debió desautorizarlo públicamente. Pero dicha desautorización no impidió que Petro se reuniera con Santos -no en una “reunión de cortesía”, como ha dicho Petro- y que llegaran a acuerdos, según informó, con foto y todo, la prensa (2). Y el apellido Moreno no apareció para nada en esta controversia pública (3).

El 2 de agosto siguiente, en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo se debatieron las diferencias y se tomaron decisiones, como puede leerse en el acta de la reunión (4). Petro quedó en minoría en los dos temas para los que se citó el Comité, que ratificó su oposición, sin acuerdos, al gobierno de Santos y mantener en la presidencia del partido a Clara López, descartando la exigencia de Petro de elegirlo a él presidente del Polo. Antes de retirarse de la reunión, Petro hizo saber que no se sometería a los estatutos del partido y que se preparaba para romper con el Polo y dividirlo, como sucedió.

Petro venía de ser el candidato del Polo a la Presidencia de la República tras vencer en una consulta a Carlos Gaviria, a quien maltrató en ella y llevaba años maltratando. Pero así y todo el Polo le hizo la campaña, incluido el senador Iván Moreno, quien el 12 de mayo de 2010 le realizó un acto de respaldo (5).

Petro rompió con los Moreno -con quienes siempre hizo esfuerzos por acordarse para entre los dos sectores controlar al Polo (6)- el 20 de octubre de 2010, al acusarlos por la contratación en la Alcaldía de Bogotá. Aunque los cargos no les parecieron concluyentes a El Tiempo, Semana y La Silla Vacía (7), el 4 de noviembre el Comité de Ética del Polo les inició proceso formal. Y el 5 de febrero de 2011, la Junta Nacional del Polo convocada para este efecto -por unanimidad, incluidos los partidarios de Petro presentes en ella, aunque él no asistió- ratificó el rechazo del partido a toda forma de ilegalidad y corrupción y anunció que decidiría sobre este caso según avanzaran las decisiones legales.

Así, el 3 de marzo el Comité de Ética del Polo suspendió a Iván Moreno. Dos meses después, el Comité Ejecutivo Nacional le pidió a Samuel Moreno que renunciara a la Alcaldía de Bogotá y la Comisión de Ética también lo suspendió de la organización y el 20 de septiembre lo expulsó del partido, proceso que concluyó el presidente del Polo pidiéndole excusas al país por lo ocurrido. Con razón, Ramiro Bejarano explicó: “El Polo Democrático, apenas se presentaron las primeras acusaciones contra Samuel Moreno, inició su investigación interna, luego, posteriormente, lo sancionó y le pidió excusas al país…” (8) ¿Qué otro partido en Colombia, en situación semejante, ha actuado con el rigor con el que procedió el Polo?