Réplica a Germán Cardona

Exministro Germán Cardona Gutiérrez:

Creo que ya usted se dio cuenta del estupor que causó con sus palabras en el programa de la W Radio relacionadas con Aerocafé. Y no propiamente porque pueda ya, a estas alturas, causarle al proyecto más daño del que le causó siendo ministro de Transporte en el gobierno Santos. ¡No! De usted podemos esperar cualquier cosa, y bien lo demostró con su prepotencia, soberbia e ingratitud cuando pudo haberle servido a su ciudad y región, y prefirió darles la espalda y asumir una actitud vergonzante.

Repito: el daño que nos puede causar ya no es tan significativo como el que nos infligió en el pasado; pero su empeño en despreciar a su tierra, su desarrollo y su progreso causa pena ajena; causa repudio, rechazo y vergüenza; causa asco y repulsión. Créame, Germán, que su falta de amor por nuestra Manizales del alma y por Caldas, que se lo dieron todo, nos lleva a avergonzarnos por haberlo ungido para que se desempeñara como alcalde y pudiera escalar poderes superiores.

¡Qué triste manera de terminar las relaciones con una ciudad y región que lo bendijeron con beneplácito y le entregaron, en varias oportunidades, la confianza para que las representara! ¡Qué ocaso tan amargo al que se asiste cuando ese mismo pueblo que le entregó el poder hoy lo desdeña!

Pero si hay algo peor que la ingratitud, la felonía y la traición lo es, seguramente, el querer tapar la verdad con ese grado de cinismo con el que usted lo hace. ¿O acaso se le olvida cuando posaba airoso ante las cámaras como impulsor del Aeropuerto? ¿Acaso puede borrar su nombre de los documentos que dan fe de su participación activa y decisiva en la compra de los terrenos de Palestina, donde quedará el Aeropuerto que supuestamente no tiene estudios y diseños, y usted quiere frustrar? ¿Acaso pueden desaparecer de su historia los aportes que, a nombre de Manizales, realizó para el desarrollo del proyecto? ¡No señor! Esos documentos que ocultaron durante años, reposan hoy en poder de alguien con voluntad de denunciar; esas actas y minutas donde consta que usted fue uno de los promotores, impulsores, directivos y participantes activos del proyecto, están hoy ante ojos avizores dispuestos a destaparlos; esa historia real del Aeropuerto que usted hoy torpedea, no está refundida como pretendieron.

Entonces no mienta más, exministro. Sus influencias pueden mover muchos medios de comunicación, trascender fronteras y generar preocupaciones; y sus palabras pueden impactar mucho más que las de este simple columnista. Pero la verdad siempre prevalecerá, máxime si está documentada e imposible de desvirtuar.

“Ministro, el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras: venga usted y responda”. Esto se lo dijo su presidente Santos en un acto en el Club Manizales ante el reclamo de sus coterráneos por el Aeropuerto. Hasta el mismo presidente era consciente de que usted había participado en el proyecto y que lo había utilizado para sus intereses personalísimos y políticos. ¿Cómo se nos va a olvidar a nosotros?

Esta réplica, exgobernador, la hago como ciudadano, como caldense, como enamorado sempiterno de mi tierra natal; y como persona que se ha preocupado por informarse más allá de los titulares de prensa o de versiones amañadas de los poderosos. La hago con el acervo justo para reclamarle por su capacidad de mentir en público y de lesionar los intereses de su ciudad, departamento y región. La hago, en fin, como un ser humano que se duele con impotencia de las actuaciones de alguien que, como usted, no tiene escrúpulos para destruir con pasión lo que alguna vez trató de construir para su lucro político.

Por último, exministro, su preocupación de que esta obra se convierta en un barril sin fondo carece de asidero, pues las medidas que se han tomado para su protección difieren ostensiblemente de las que usted pudo haber adoptado cuando le correspondió su dirección colectiva y no lo hizo. Las cosas hoy son diferentes, principalmente, porque los actores también lo son. Y gracias, sobre todo, a que usted ya no hace parte del Gobierno Nacional. ¡Resignación, Germán, resignación!