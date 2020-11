¿Qué ocultan en Aguas de Manizales?

Algo misterioso, arcano, subrepticio, enigmático, oscuro y seguramente dramático está sucediendo en Aguas de Manizales. Los manejos secretos en una empresa de servicios públicos, que en la práctica es de todos los manizaleños, no pronostican nada bueno. Por el contrario, dejan mucho que desear, máxime cuando han pasado tantas cosas irregulares, empezando por su escasa inversión -que está poniendo en serio riesgo la calidad y efectividad del servicio, y el mantenimiento de las redes-, hasta la turbiedad evidente en el proceso de la Ptar que ha quedado ensombrecido por las mentiras permanentes, los sobrecostos, el encarecimiento de la obra y el paso inclemente del tiempo que la hará un imposible.

Pero estas irresponsabilidades no se limitan al municipio de Manizales. La nebulosa que rodea la Ptar está afectando igualmente el desarrollo de Villamaría, pues su alcalde, que sí viene haciendo una gestión eficiente y efectiva, está teniendo que paralizar obras por la dilación en la concreción de la planta. Es decir, la nefasta administración de Manizales está trascendiendo fronteras, afectando ya hasta los municipios vecinos que tampoco eligieron a Espejo como su alcalde, pero los tiene perjudicados por su codicia.

En días pasados solicité a Aguas de Manizales alguna información financiera y de inversiones, para sustentar las denuncias hechas por la omisión en inversión, incumplimiento del POIR y la falta de provisiones que la ley ordena, y me fue negada “por cuanto los documentos solicitados por usted, ostentan la calidad de privados y reservados”. Y no contentos con esto, se han rehusado a entregar la información indicada por la propia Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que en comunicación 20204240018511 del 16/09/2020, le ordenó a Aguas de Manizales enviarme el informe del estado de la ejecución de las inversiones incluidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR- y las provisiones de recursos que se hayan hecho.

Vuelvo a preguntar: ¿qué ocultan? ¿Acaso pretenden tapar que no han hecho las provisiones de lo no invertido, ni sus depósitos en un encargo fiduciario? ¿O que las están mostrando como liquidez y utilidades, falseando los estados financieros? Este encargo debió hacerse en junio del 2020, al finalizar el cuarto período del POIR, pero prefirieron violar la norma y seguir engañando a los usuarios y al Gobierno nacional con un supuesto buen manejo operativo que, en la práctica, está atentando contra la estabilidad de la empresa, el servicio eficiente y la protección de las inversiones realizadas hasta finales del 2019. Y con estas mentiras en los estados financieros, obtienen una calificación que muestran con orgullo, pero que a corto plazo nos ocasionará los peores dolores de cabeza.

-o-

Y como si fuera poco, en el Cable Aéreo ya está pasando lo que nos temíamos: por el afán de mostrar estados financieros boyantes, se han dejado de hacer millonarias inversiones en repuestos que son de obligatoria reposición, exponiendo el sistema a fallas en el servicio que muy pronto significarán una parálisis por un tiempo indefinido y prolongado, e influirá en la renovación del contrato con el MIO de Cali, que soporta financieramente nuestro sistema.

La Administración municipal no puede seguir derrochando en lo superfluo y cicateando en lo básico, pues estamos ad portas de ver la destrucción de lo que tenemos por falta de mantenimiento. Ya la malla vial está mostrando su deterioro con una cantidad de huecos en las calles que nunca se habían visto; hospitales sin plantas eléctricas cuyo costo pudo haberse suplido, por ejemplo, con lo gastado en la celebración del cumpleaños de Manizales, que solo dejó utilidad en los bolsillos de los amigos del Capo; un People Contact con serios deterioros financieros y al que se le pretenden invertir miles de millones de pesos vía convenios interadministrativos, que terminarán en otros bolsillos amigos, pues la improvisación y el desconocimiento de la empresa es total; Invama, derrochando lo máximo y enriqueciendo a los amigos “cristalinos”; Infimanizales, Erum, ICTM, etc., entrando en sus etapas más críticas y sin soluciones a la vista… ¡No hay derecho! ¿Cómo callar ante tanta aberración? ¿Dirán nuevamente que es una persecución al infante Marín? ¡Pobre mi Manizales!