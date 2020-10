¡No más silencio, Manizales!

¿Qué nos pasa a los manizaleños? Es increíble ver que el tema recurrente y constante en la ciudad es la perversión de la dupla Marín-Espejo en la Alcaldía. Es degradante que, a pesar de que en todos los círculos se habla del infortunio de tener que sufrir los descaros, la corrupción, el desgreño administrativo, los atropellos y la indignidad en el trato de estos individuos, la gente permanezca resignada en un silencio cómplice que provoca el crecimiento de las garras de Espejo y la indiferencia de Marín. Y más degradante aún que hayan encontrado en los órganos de control y de justicia sus máximos aliados, y que éstos se hayan convertido en escuderos de comportamientos oscuros, perversos y denigrantes.

¿Qué dicen las fuerzas vivas de la ciudad al ver que una Alcaldía cicatera en la inversión básica; tacaña en los gastos obligatorios; abusadora con los recursos de los empleados; y que se niega a hacer el mantenimiento mínimo del municipio, se gasta en logística para un anodino cumpleaños de la ciudad la suma de $ 312.976.302 en un contrato directo, para ejecutar en cinco días? Todo esto mientras cientos de acreedores contratistas del ICTM mendigan ante la entidad el pago de los servicios prestados, y pasan grandes penurias en medio de esta pandemia.

¿Qué tienen para decir estas mismas fuerzas al ver que Invama renuncia al apoyo de la Chec al alumbrado navideño, por cerca de $ 2.000 millones, con el fin único de poder direccionar su contrato por valor de $ 900.000.000 sin intervención de ninguna otra empresa? El alumbrado de este año será una tercera parte del de 2019, pero seguramente más rentable para los bolsillos de quienes lo direccionan y otorgan.

¿Qué opinarán esas fuerzas de las movidas subterráneas, perversas y denigrantes que se están haciendo en la ERUM e Infimanizales para contratar, a través de Meneses (aliado de Espejo), la reformulación del macroproyecto San José por cerca de $ 1.800.000.000? Ya verán los cambios que se darán en Erum e Infimanizales, pues cualquier funcionario que se atreva a cuestionar las movidas de Espejo está condenado a pagar con su puesto. Es decir, la “chusma” que no cohoneste la corrupción tiene que sacrificarse de inmediato.

Y en medio de esta feria de contratación directa, desgreño administrativo, caos económico, descuido y omisión en la inversión, despilfarro y corrupción, van saliendo a flote las consecuencias jurídicas de sus aberraciones. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, profirió el auto de trámite No. 706, de fecha 14 de septiembre de 2020, “Por medio del cual se comunica la existencia de mérito para adelantar un Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, originado en las sucesivas denuncias instauradas por el Sindicato Unidos por la Educación, SUPE, ante las violaciones sistemáticas de la Alcaldía a los derechos de sus asociados. Y, como no es un caso aislado, llegarán otros procesos por despidos injustificados de la “chusma”, omisión de pago de primas de servicios, dotación, etc., pues la constante en la administración Espejo es la violación de los derechos y la dignidad de las personas. Y esto, necesariamente, tendrá consecuencias que pagaremos todos los manizaleños.

Esta es la administración de la austeridad, la transparencia, la planeación, el cuidado de lo público, y que hoy no soportaría una auditoría básica. Esta es la administración que criticó todos los vicios, y que hoy se consume en ellos. Esta es la administración enemiga de la contratación directa, y que hoy la practica en todas sus entidades. Esta es la administración que cambió la urna de cristal por un espejo empañado, turbio, sucio y lleno de impurezas donde el único reflejo que se ve claramente es el de la corrupción y las malas maneras.

¡No más silencio, Manizales! En la calle me preguntan: ¿qué podemos hacer? Y mi respuesta es: denunciar. Puede que los órganos de control y de justicia hoy estén al servicio del alcalde Espejo, pero llegará el día en que no podrán ocultar más investigaciones, archivar más procesos o dilatar más decisiones. Tanto va el cántaro al agua… ¡Yo, al menos, sigo abierto a recibir información y a entablar denuncias, y no estoy dispuesto a desfallecer!