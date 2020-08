¡No jodás, alcalde…!

Pueden tener razón quienes dicen que estoy obsesionado con el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Y no sería para menos, pues todos los días salen a flote nuevas aberraciones, torpezas, indelicadezas, perversiones y acciones fraudulentas o ilegales que están acabando con esta bella Manizales. Los medios están plagados, como nunca, de quejas, protestas, señalamientos y denuncias, y solo responde por el alcalde una bodeguita verde desesperada que ve cómo su líder se hunde en la pestilencia.

Es indignante ver al gerente del Invama, Arturo Espejo Arbeláez (sí: el hijo de quien funge como alcalde en la sombra y maltrata, agrede, humilla y manda detrás del alcalde), anunciar con bombos y platillos la reiluminación de la Avenida Paralela, por valor de 311 millones de pesos, y decir que esto sí obedece a una administración planeada, honesta y eficiente. ¡Mentira! El 13 de febrero de 2020, el alcalde anunció en LA PATRIA que el Invama “comenzó la restauración y el mantenimiento de la iluminación de los 16 kilómetros entre la Estación Uribe y el Peaje de Pavas… con el inicio de obras que se esperan entregar en los primeros 100 días de esta Alcaldía, antes del 10 de abril.”. “El mantenimiento implica la atención de 500 luminarias y cambiar a luces led cerca de 150 en el primer semestre de 2020. La inversión bordearía los $400 millones.”.

Pues bien, esa inversión les quedó trunca debido a la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas que, con justa razón, falló a favor del Invama, que alegaba como defensa a una acción popular que pretendía obligarla a iluminar esa vía, que su mantenimiento no le correspondía. Aún así, el propio Espejo aseveró que “se tenía pensado poner las primeras 100 luminarias, pero hasta el momento no han llegado por causa del covid-19”. Es decir, mientras el Invama alegaba en los tribunales que no podía invertir en la iluminación de la doble calzada y argumentaba legalmente la improcedencia de gastar dineros en una vía que no le correspondía, hacía la inversión pública en ella y comprometía su presupuesto en algo que evidentemente sabía que era ilegal (tenían que gastarse los $400 millones a como diera lugar). Mientras le decían al Tribunal que no podían gastar los recursos en ese rubro, prepotentemente lo hacían porque “mayores explicaciones no debo darle de cuanto le pago a cada uno” de mis contratistas. Y en esa feria de ego y soberbia, alcanzó a gastarse “aproximadamente $50.000.000”, tal y como quedó consignado en la respuesta a mi derecho de petición. El 14 de julio de 2020 instauré la denuncia ante la Contraloría, solicitando traslado a la Procuraduría y la Fiscalía. ¿En qué irá el proceso?

En conclusión, el alarde que hoy hacen de las nuevas luminarias en la Avenida Paralela, no es producto de la planeación, honestidad y eficiencia, sino la forma de evadir una mayor responsabilidad fiscal por la imprudencia en el gasto y por la prepotencia que los hace sentir intocables. Y es la disculpa para cumplir su compromiso de $400 millones. Espero sí que los entes de control y de justicia se pronuncien pronto, pues además de producirse un presunto detrimento patrimonial en el Invama, se pudo haber incurrido en un peculado por aplicación oficial diferente, hechos que solo la justicia puede determinar y sancionar, y nosotros estamos en la obligación de denunciar.

Carlos Mario: las pruebas y documentos que tengo para demostrar su improvisación e indelicadeza en el manejo de nuestra ciudad son vastas, y con ellas seguiré denunciando permanentemente. Le sugiero sí que oriente mejor a su bodeguita verde o “virus verde”, pues ya está lindando con el ridículo y el delito al amenazar sin reatos y tratar de defenderlo a través de insultos, calumnias, injurias y ofensas que dicen más de quien las manda a proferir, que de quien las recibe con nobleza. Tenga por seguro que, si me deja vivo, seguiré defendiendo mi ciudad de las garras que hoy la acechan. Mis denuncias no serán acalladas con la intimidación. Así no son las cosas, alcalde. ¡No jodás…!

En www.titepava.com encontrarán todos los documentos que soportan esta columna.