Derroche mediático en Manizales

Proceso 027 de 2020. “Prestación de servicio de apoyo logístico y plan de medios para la realización de los eventos que lleve a cabo el MUNICIPIO DE MANIZALES y cuya ejecución sea solicitada a TELECAFE en cumplimiento del contrato interadministrativo No. 2003310174”. Valor $ 427.300.000. Duración: 6 meses. Fecha de inicio, 7 de abril de 2020.

Fiel alumno de Claudia López, nuestro alcalde debe considerar que explotar y endiosar su imagen es más urgente que las necesidades del pueblo en estos momentos de tragedia, y destina del exiguo presupuesto municipal más de $ 71.000.000 mensuales para su culto personal. ¡Qué injusticia y qué barbaridad! Quisiéramos saber qué diría el mismo alcalde, si en su anterior función como concejal se hubiera encontrado con un contrato de esta naturaleza y monto; ya nos tendría inundadas las redes sociales con sus escándalos, alharacas y payasadas, o estaría amarrado de un poste en la sede de Telecafé, haciendo una huelga de hambre y dándose vitrina mediática.

¡No, Carlos Mario! Nosotros no somos tan idiotas como Usted seguramente piensa. El hecho de pregonarse el adalid de la moral y la limpieza administrativa no le da licencia para actuar con tanto desafuero. No basta con decir que es Usted el más decente, porque supuestamente no pertenece a ningún partido tradicional (cuando la verdad es otra), para que pueda hacer y deshacer con nuestros recursos. Está Usted evidentemente direccionando un contrato de cuantía desbordada para alimentar su ego, y todo en medio de una situación que amerita austeridad, decoro, economía y ponderación.

$427.300.000 podrían invertirse en 14.243 mercados de $30.000 que es el valor aproximado de las ayudas que entrega la Alcaldía de Manizales a las personas de escasos recursos. Sí: alcanzarían para paliar un poco el hambre de estas personas que hoy se levantan sin nada en sus neveras o despensas, y que salen a manifestarse en contra de la inasistencia oficial, y encuentran como respuesta las fuerzas del Esmad.

Esta es una situación dolorosa. A nadie con elemental raciocinio se le ocurriría generar polémicas en estos momentos en los que requerimos de unión, trabajo mancomunado, altruismo y ayuda. Pero hay acciones que nos impiden callar. Hay aberraciones que tenemos que denunciar porque apenas estamos empezando la tragedia, y nadie sabe cuanto vamos a necesitar en el futuro inmediato para afrontar las consecuencias de un mundo paralizado e improductivo. Y somos conscientes de que a los actuales gobernantes les ha tocado afrontar algo que para todos es desconocido, novedoso y brutal; pero una cosa es errar en las soluciones y equivocarse de buena fe tratando de generar bienestar, y otra, muy distinta, es aprovechar el dolor general y la libertad provisional de inversiones de los dineros públicos, para desviarlos hacia la alimentación del ego y campañas de ostentación personal con claras intenciones politiqueras.

Ya lo habíamos dicho en este espacio, alcalde. Cada quien es libre de fijarse metas y proyectos, y de tener ambiciones personales, máxime cuando se tiene el tesoro invaluable de la juventud. Pero esas metas, proyectos y ambiciones no pueden generar detrimento en los demás; y cuando un funcionario, cuyas responsabilidades son tan grandes como las suyas, sobreestima su poder y lo utiliza para exaltarse, autoelogiarse y publicitarse con miras a obtener réditos personales futuros, pierde toda credibilidad y genera desazón en los gobernados. Porque mientras todos en este momento nos sacrificamos y ponemos de nuestra parte para aportar a la solución, Usted no puede andar dilapidando recursos que necesitan las clases menos favorecidas. Mientras todos guardamos compostura y decoro, y nos abstenemos de los más sencillos privilegios, Usted derrocha recursos en propaganda personal disfrazada de información que bien podría surtirse por otros medios, en los cuales es Usted experto.

Debo aclarar que mis posiciones no son de oposición ni con componente político. El alcalde es un hombre joven que parece que solo recibe adulaciones y zalemas de sus inmediatos colaboradores, y eso nos está causando un serio perjuicio a los manizaleños. ¡Algo tenemos que hacer para que se asiente!.