Denuncias preocupantes

Mi empatía con el concejal de Manizales, Víctor Hugo Cortés, es nula. Nos encontramos en orillas opuestas en la forma y el estilo de proceder, y ha habido muchas ocasiones en que he denunciado sus actos por considerarlos improcedentes, burdos e irregulares. Pero eso no me impide reconocer que es uno de los concejales más preparados y con el mejor acervo argumental; y por su formación profesional de abogado tiene un bagaje intelectual amparado en las leyes. Por todo ello, he quedado aterrado con las denuncias que hizo en un video para Noticaldas, en el cual presenta situaciones del alcalde Carlos Mario Marín que no pueden pasar desapercibidas y que, por su profundidad, merecen ser desvirtuadas o confirmadas.

Dice el concejal que al alcalde lo afecta la “incapacidad física, profesional y que no acepta asesorías”; que se “pierde y se encuentra en tratamiento siquiátrico en la clínica San Juan de Dios”, o que “se encierra en la finca La Arenosa de Aguas de Manizales en la reserva Río Blanco a beber todo un fin de semana, dejando la ciudad al garete… dejando encargos”. Que tiene el plan de desarrollo colapsado y la reactivación económica paralizada por falta de continuidad en sus funcionarios. Que se practican los amiguismos, los contratos sin el lleno de requisitos legales, que las decisiones son improvisadas y notificadas por redes sociales en tiempos apremiantes. Que con la entrega de mercados está provocando hacinamientos, en medio de la pandemia y de toques de queda relámpagos. Que maltrata a los funcionarios y secretarios del despacho en actos de ego infinito, soberbia y prepotencia acostumbrándonos a shows y no a actos de gobierno. Que los somete a jornadas excesivas de trabajo y que los contagios del covid que se presentan en la Alcaldía han sido ocultados. Lo insta a que cambie de actitud y se deje asesorar, pues Manizales necesita una articulación del ambiente laboral para que haya resultados. (ver video en Youtube).

¡Es sencillamente aterrador! Repito: la formación de abogado de quien hace estas denuncias, me genera credibilidad, pues él más que nadie sabe que en algún momento podría ser requerido para que las pruebe y, en su video, dice que las tiene. De manera que hay que partir de que, en la realidad, estamos padeciendo un gobierno que Manizales no se merece. La ciudad está sufriendo un desgobierno absoluto y día a día se presenta una nueva arbitrariedad; un acto administrativo errado; una decisión ilegal; un capricho pueril impuesto; un ridículo público que su bodeguita verde explota tratando de recuperar su imagen pero, en la práctica, sirve para lo contrario; en fin, cada día se enredan más el alcalde, su administración y quienes lo rodean, y Manizales va perdiendo su norte, su credibilidad y sus posibilidades de seguir por la senda de crecimiento y desarrollo. De ahí mis reiteradas denuncias y mi empecinamiento para que Carlos Mario corrija su rumbo. El que mucho delinque, muchas acusaciones recibe. Al que mucho yerra, muchas correcciones se le hacen.

Son hechos tozudos. A diario me llegan a mi correo, o en mensajes privados a mis redes, denuncias por actos irregulares del alcalde y su administración. Actos que, después de ser corroborados, son imposible de callar, y que me dan una visión ajustada a la realidad. Mi misión es transmitirla, no en función de una oposición radical y absurda al alcalde, pero sí procurando la corrección del rumbo que, a mi modo de ver, está sin norte y, de seguir así, nos terminará llevando a un abismo cuya sima no alcanzamos a percibir.

* * *

Estamos entrando al mes ocho de esta administración, y los funcionarios de la Alcaldía se quejan porque no han recibido su dotación. ¿Sigue el alcalde creyendo que está por encima de la ley? ¿No sabe las repercusiones que tiene el incumplir las obligaciones laborales? Esto, que para él puede ser nimio, no es más que la demostración de un trato indigno para con sus funcionarios. Nada nos ganamos con pregonar un comportamiento divino, trato digno y justo a las personas, cuando en la práctica nos comportamos como demonios.