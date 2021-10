Hay tres anécdotas, entre muchas, que esta semana me han impactado por las características de los personajes y por lo significativo de los hechos. Son situaciones que denotan una gran desvergüenza y, sobre todo, un cinismo de los protagonistas que piensan que con sus exposiciones mediáticas van a ganar adeptos cuando, en realidad, aumentan el repudio social hacia ellos. Veamos:

El expresidente Ernesto Samper tuiteó lo siguiente: ”…me daría temor que mis nietos durmieran en un país gobernado por alguno de estos precandidatos del Centro Democrático”. ¡Qué tal! Un individuo que tuvo comprobadas alianzas con el narcotráfico para llegar a la presidencia de Colombia; que negoció los principios democráticos con las mafias poderosas del momento; que torció todas las leyes para mantenerse en el poder y nos dejó un legado de impudicia contaminada de muerte, desolación moral, degradación de la juventud y la economía arruinada, viene hoy a anunciar su temor de que sus nietos vivan en un país del que él fue propiciador de su debacle. ¿Un individuo sin reatos morales, manifestando su temor de que la democracia se pronuncie en favor de alguien indeterminado, solo porque no hace parte de sus aliados guerrilleros o mafiosos?

Gustavo Bolívar, el “honorable” senador de la Colombia Humana, escribe en su tuit: “Ante múltiples amenazas, la persecución a la q estoy sometido y la negativa de @UNPColombia a prestarme el servicio de protección por fuera de BTá, he salido del país…”. ¡Qué horror! La deuda que tiene este señor con la sociedad es incalculable como para venir a reclamar porque el Estado no se somete a sus órdenes, ni el aparato de seguridad no se arrodilla a sus caprichos. Tal vez se sienta perseguido, asediado, odiado, repudiado y aborrecido, pero esto no es gratuito: mucha parte de la destrucción del país en las últimas revueltas se le deben a la mal llamada “primera línea” (¿o guerrilla urbana?) la cual fue aupada, financiada e impulsada por ese senador que hoy posa de víctima. Muchas de las acciones violentas que pretendieron acabar con la estabilidad institucional colombiana se debieron a las incitaciones publicadas en sus redes sociales, desde donde se ufanaba de causar más daño que con las armas. ¿No sería más viable entonces, que acudiera a esa primera línea que él dotó de elementos de guerra, para que lo protegieran de sus imaginarios enemigos, y no desinformara sobre la realidad de la Unidad Nacional de Protección que quiere manipular a su antojo?

Carlos Mario Marín (que no puede faltar entre los cínicos), tuiteó: “Por solicitud de una delegación de la Universidad alemana de Potsdam… que nos visita, le expusimos nuestro Laboratorio de Innovación Pública para evaluar cómo implementar este modelo de TRANSPARENCIA en la ciudad europea. MANIZALES, referente mundial en transparencia.”. ¡Dios mío! ¿Será que el alcalde también les contó cómo escondieron el proceso licitatorio de la Ptar y lo volvieron inescrutable para la sociedad? ¿Les contó también que el contrato de la interventoría de la Ptar será adjudicado a dedo? ¿O que la privatización del presupuesto del municipio es inminente y será alejado de los controles del Estado? ¿O que su alianza con un sector de los gremios, que se arrodilló ante los beneficios personales, va a terminar por empobrecer la ciudad y aumentar la catástrofe económica? ¿O que la intromisión en política y la utilización de los medios estatales para promover sus candidatos, está desbordando todos los límites éticos y legales? ¿O que la persecución laboral en las entidades municipales está salida de madre y que pululan las nóminas paralelas? ¿O que la inversión en Aguas de Manizales solo se ha ejecutado, hasta agosto 31 de 2021, en un 15,45%, mientras las redes y activos de la ciudad se destruyen por el paso del tiempo y nos expone a riesgos mortales? ¿O que la fuga de presupuesto de la ciudad hacia economías distintas es evidente por los designios de la mafia que nos gobierna? ¡Descarado! No darle vergüenza a este alcalde hablar de TRANSPARENCIA (así con mayúsculas) cuando es el protagonista de la administración más corrupta en la historia de Manizales… ¡Cínico!.