Matrícula cero, logros y retos

La matrícula cero para cada una de las 63 universidades públicas del país es una realidad. Ahora los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a la educación superior pública de forma gratuita gracias a las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional, que con ocasión a todos los despropósitos derivados por la pandemia del Covid-19 supo identificar en conjunto con el Poder Legislativo, las necesidades de los estudiantes, para así, ofrecer gratuidad en las matrículas y permitir que los estudiantes que no son ajenos al golpe económico a causa de la pandemia, no tengan que ver frustradas sus metas a nivel académico y profesional.

La propuesta nace de los diálogos entre el Gobierno Nacional y los estudiantes, además de diferentes voces que desde el Congreso de la República evidenciaron cómo algunas entidades territoriales promovieron la matrícula cero en sus departamentos y regiones, y demandaron que el programa se implementara a nivel nacional.

Contar con gratuidad en la matrícula de los estudiantes en las universidades ayuda no solamente solo a evitar la deserción académica, sino que promueve el ingreso de nuevos estudiantes, pues el factor económico, que siempre ha sido decisivo para el ingreso a la educación superior, ya no jugará un papel en contra de los jóvenes de escasos recursos.

La reducción de la brecha social que existe entre quienes acceden a la educación superior y quienes no, es uno de los pilares del programa, que además, invita a los colombianos a su desarrollo profesional que a su vez les permitirá contar con mejores herramientas para el desenvolvimiento laboral, lo cual que es directamente proporcional al mejoramiento en la calidad de nuestros profesionales.

Este es un logro que no distingue niveles académicos en la educación superior, ya que bajo criterios de equidad se ha conseguido reconocer la gratuidad para las carreras profesionales, tecnológicas y técnicas, lo cual permitirá a los estudiantes agotar los diferentes procesos académicos de acuerdo a su área de interés, para abordando abordar así a una gran cantidad de estudiantes, puesto que no es necesario pertenecer de manera exclusivamente a un pregrado o una licenciatura para ser beneficiado de la matriícula cero.

Han sido variadas las propuestas que se han suscitado en materia de educación en nuestra Comisión Sexta de Senado durante estos tres años de periodo legislativo, provenientes de diferentes sectores políticos, que contando cuentan en muchas ocasiones con la participación de los ciudadanos y gremios académicos, mediante las audiencias públicas en las diferentes sesiones, en donde se han logrado consolidar unas metas claras con miras a una mayor inversión por parte del Estado, que pretenda no solamente solo mejorar las condiciones para que los estudiantes puedan acceder a la universidad, sino que también, se busca mejorar las condiciones de la planta docentica docente y administrativa con la finalidad de contar con una mayor calidad en las universidades públicas de nuestro país y todo el ecosistema educativo a nivel superior.

Algunos países de la región ya venían consolidando esta idea y Colombia ha tomado la decisión de dar el salto después de diversos debates fiscales que comprometen todos los esfuerzos por parte del Estado e invitan a otros países de América Latina y el Caribe a promover la educación superior gratuita en toda la región.

Serán mayores las oportunidades de los jóvenes que culminan su bachillerato y tienen que enfrentar sus actividades al proyecto de vida que tengan planeado. Esto permite, que no pase mucho tiempo entre el bachillerato y la educación superior, ya que muchas veces, los jóvenes, por buscar recursos económicos para estudiar, acceden a trabajos que llevan a reorientar sus proyectos de vida alejándolos de la educación.

Ya desde el ministerio Ministerio de educación Educación se han adelantado todas las acciones encaminadas a satisfacer los propósitos que lleva consigo la matricula cero, por eso la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha optado por recorrer cada uno de los departamentos del país para suscribir los respectivos acuerdos con las universidades públicas que den fe y confianza en la aplicación del beneficio a todos los estudiantes que cumplan con las condiciones para ser acreedores del descuento de la matrícula.

Nosotros, desde nuestro rol legislativo, seguiremos apoyando todas las iniciativas encaminadas a dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, en especial,mente desde las comisiones sextas constitucionales permanentes, en donde se debaten muchos de los temas importantes a nivel colectivo como lo es la educación. Allí seguiremos aportando a la construcción social del país con iniciativas como la que hoy celebramos, al sumando sumar fuerzas y voluntades para el beneficio común.