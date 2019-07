Así como las buenas series de Netflix “obligan” a la plataforma “on line” a lanzar una segunda temporada, esta vez el éxito corre por cuenta de la solidaridad que despertó en la ciudadanía lo dicho en el artículo Sobrevolando el Km 41. Las precisiones consignadas en él, han servido para tomarle el pulso a la opinión pública acerca de su empoderamiento con el aeropuerto de Palestina, y de paso evidenciar su estupor e indignación con la postura del exalcalde Cardona.

Uno de sus amigos dijo: “...Germán no da puntada sin dedal, algo debe estar tramando y seguramente tiene ya la artillería enfilada...”. Esa noche, casualmente, en el noticiero de Yamid Amat CMI, amigo personal de Cardona, según dicen, se informó a manera de “ñapa”, con dicción provocadoramente morbosa, y calificado como “escandaloso” el “Desfile de elefantes blancos. El de hoy, en Manizales”. Se tomaron el trabajo de ilustrar la noticia con imágenes de paquidermos blancos por supuesto, se añadió incluso “...pero parece que un grave problema de choque de vientos y otro peor, que es la aparente inestabilidad del suelo, la hacen imposible”. No valió el comunicado aclaratorio de la gerente de Aerocafé, ingeniera Amparo Sánchez, donde se incluyen las pruebas que refutan técnicamente estas afirmaciones, porque en CMI siguen sembrando cizaña: ahora pasamos de impolutos elefantes a ser un hueco negro.

Al respecto, no creo que a la Aeronáutica Civil, máxima autoridad en la materia, se le hayan pasado semejantes detalles, por el contrario, avaló el proyecto con vientos, terrenos y todo, justo cuando esta entidad estaba a cargo del hoy exministro de Transporte. El director técnico de Aerocafé, William Pérez, refiriéndose a los estudios disponibles, advirtió palabras más, palabras menos: los vientos en Palestina, tanto los transversales como los de cola, no solo no son adversos, sino que por el contrario están en favor de un decolaje y aterrizaje más eficiente y seguro. También lo avalaron entre muchos otros, los consultores españoles Sener Ingeniería y Sistemas, y por supuesto la firma SEDIC SA de amplio reconocimiento nacional e internacional, que realizó los estudios y análisis necesarios para poder garantizar la idoneidad de sus diseños, los ahora cuestionados en el citado noticiero.

Resueltos los aspectos técnicos y económicos, contar con la voluntad política, puesto que hasta los gobiernos del Eje Cafetero están en favor de la obra, cabe preguntarse la motivación de Germán Cardona. Me temo que no es el interés común, o el bienestar o el desarrollo regional el que lo animan.

Al final de uno de sus artículos dice el Dr. Cardona, refiriéndose a su patriótica propuesta de hacer el aeropuerto en el Km 41: “Esta nueva alternativa queda para el análisis del gobierno nacional y la dirigencia caldense”. Al respecto, me parece del caso informarle al (ex) burgomaestre, que tanto el Gobierno Nacional, como la dirigencia caldense, y me atrevería a decir que la sociedad civil en su conjunto, aunque indignada, ya se pronunciaron en favor del Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas. No parece existir entonces disposición ni razón válida para dejarnos sabotear un trabajo altamente profesional, de cuarenta años de frustraciones y expectativas, a todas luces necesario para el desarrollo regional, sobre todo ahora que se alinearon los astros en su favor.

PD: El proyecto de Aerocafé en Palestina está diseñado en tres etapas, una primera de 1.460 metros, similar a La Nubia en cuanto a su longitud de pista, que por las condiciones meteorológicas, la posibilidad de operar de manera diurna y nocturna y la altura sobre el nivel del mar lo hacen sustancialmente más eficiente. Una segunda etapa de 2.600 metros con capacidad para aviones tipo jet con alcance internacional de mediana distancia, y una tercera etapa de 3.800 metros para operación de aeronaves con alcance transoceánico que le otorgaría la condición de ser un aeropuerto alterno al Dorado en Bogotá y al de Rionegro en Antioquia.