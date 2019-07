Desconfío de la profundidad técnica en el sobrevuelo realizado por Germán Cardona Gutiérrez en compañía de unos amigos expertos aeronáuticos, por el sector del Km 41, que pareciera los llevó a descubrir el lugar ideal para la implantación de un nuevo Aeropuerto del Café, una especie de tierra prometida que se nos había negado hasta el día del histórico vuelo.

Por todos es harto conocida la “enemistad” del doctor Cardona con el aeropuerto. Siempre que se le ha presentado la oportunidad, o la ha buscado, aduce que no existen los argumentos técnicos que garanticen su viabilidad, y siempre que ha podido, bien sea como ministro de Transporte, o como prohombre que goza de alta credibilidad en algunos sectores de la ciudad, ha encontrado las razones, así estas no tengan asidero con la realidad, para oponerse a una obra que a todas luces es necesaria para el desarrollo regional.

Pero después de su periplo por Cambía, asegura que las bondades de un nuevo aeropuerto en el sector, son importantes no solo para Manizales y su entorno, sino para el país, y esto, a pesar de que las virtudes que encuentra en la zona señalada por él y sus amigos sean en su mayor parte inferiores, o al menos coincidentes, con las que se le reconocen a los terrenos de Palestina.

No sé qué tan serio le parezca al gobierno del presidente Duque y a todos ustedes que están leyendo este artículo, que después de cuarenta años de pedalearle a un aeropuerto en Palestina, con ires y venires, errores y politiquerías, aciertos y ataques, incluso de un sector de nuestra clase política que publicitó a los cuatro vientos su oposición al proyecto, que en ese entonces el ministro Germán Cardona, hizo todo lo posible por paralizarlo, tomándonos el pelo a los manizaleños, mientras nos “distraía” solicitando todos los estudios que se le vinieron en mente, y precisamente ahora que hacemos parte del Plan Nacional de Desarrollo, que tenemos cierre financiero, que se está trabajando en la licitación de construcción para iniciar obras en abril del año próximo, “salimos” con que sí pero no, que se necesita con urgencia, pero que mejor en otra parte.

Justificar las objeciones a Palestina acudiendo a una argumentación no del todo cierta me parece que desvirtúa la intención, confundir a la opinión pública no es democrático. El exalcalde conoce muy bien que los estudios y diseños realizados son para un aeropuerto internacional, que los 1.475 metros de la primera etapa hacen parte de una estrategia que busca darle viabilidad al proyecto con los recursos disponibles, que su funcionamiento podrá ser tanto diurno como nocturno, que se puede abordar por ambas cabeceras, que la altura sobre el nivel del mar es precisamente una de las fortalezas de Palestina, y así sucesivamente. Sabe también de la probidad de la firma que se ganó la licitación y realizó los estudios y diseños, que estuvo acompañada por el equipo altamente calificado de Aeropalestina, con Luis Fernando Mejía Gómez a la cabeza, quienes lograron enderezar el rumbo de un aeródromo que todo indicaba lo estaba perdiendo, garantizando un proyecto de “inmejorables” especificaciones y, de la rigurosa interventoría que estuvo al tanto de todo el devenir de los trabajos.

Sabe también de los desvelos de la nueva administración, que ha logrado allanar los obstáculos que surgieron al final, para hacer de este aeropuerto una realidad de corto plazo.

Y para terminar el Dr. Cardona remató su diatriba asegurando que invertir en Palestina es “…alimentar un barril sin fondo…”, y dice sin ruborizarse, que el presidente Duque no inaugurará en su gobierno el Aeropuerto de Palestina como lo había prometido, al paso que vamos…

PD 1: En la entrega del Ministerio de Transporte, el Doctor Germán Cardona exhibió como uno de los logros de su paso por esta cartera, el que los estudios y diseños del Aeropuerto del Café estaban listos para el inicio de obras.

PD. 2: El empujón final, el político, necesario para que una obra de esta magnitud pueda llevarse a feliz término, se lo debemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y, a los parlamentarios Carlos Felipe Mejía y Mario Castaño, quienes motivaron al presidente Duque poniéndole de presente la importancia que esta obra tiene para Colombia.