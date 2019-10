En época electoral la ciudad se torna en todo un campo de batalla por los votos. En las redes sociales, las calles, las casas, los colegios, y hasta en las iglesias, el tema obligatorio tiene que ver con “los candidatos”; incluso, los más escépticos en términos de política, terminan opinando en algún momento.

A propósito de esto, durante el último mes, he tenido, como muchos de ustedes, interesantes diálogos con distintos familiares, amigos, vecinos, colegas y estudiantes que tienen puntos de vista diferentes al respecto. En estos diálogos he encontrado inquietudes y sentires comunes sobre la práctica política y la democracia en la ciudad. Preguntas que dan pistas sobre los retos que tenemos como sociedad, en términos de la formación ciudadana y política que requerimos en el presente y el futuro cercano.

He aquí algunas interesantes inquietudes compartidas con muchos y muchas, que tal vez, coincidan con las que usted tiene respecto a las elecciones, los partidos, los candidatos, y las reglas del juego de la política en esta ciudad.

- ¿Qué es la democracia?

- ¿Por qué los niños no pueden votar?

- ¿Cuántos partidos políticos hay en esta ciudad, yo solo conozco el liberal y el conservador?

- ¿Por qué no hay mujeres candidatas, es que en los partidos políticos no hay mujeres?

- ¿Me pregunto si es verdad que en Manizales solo ha existido una mujer que ha sido alcalde y que hoy solo hay una concejal?

- ¿ Qué hay que hacer para que tengamos más mujeres en el Concejo?

- ¿De dónde sacan tanta plata los candidatos para comprar chalecos, gorras, camisetas y afiches; ellos deben mostrarnos sus cuentas de las campañas?

- ¿Por qué es malo que los candidatos ofrezcan trabajo, comida o medicinas a la gente, si es lo que nosotros necesitamos y nadie nos lo da, para ello no están ellos pues?

- ¿Por qué a unos se les ve más plata que a otros en la campaña, eso no es muy desigual?

- ¿Por qué ponen a los jóvenes a cargar pancartas en la calle, y sí les pagan algo por ese trabajo?

- ¿Por qué todos los candidatos usan a la familia como fachada para hacer ver que son buenos hombres; eso es legal, sacar a los hijos en los afiches?

- Creo que a veces exageramos, ¿cómo va a ser corrupción ir a un barrio a una reunión y llevarle a la gente un tamal?

- A mí me llama mucho la atención ¿por qué todos los candidatos siempre hablan de los males del pueblo, pero casi nunca dicen algo bueno?

- ¿Por qué no todos los debates son públicos, y por qué no podemos ir nosotros a preguntar?

- Siempre me he preguntado ¿cómo hacen la campaña con los ricos, o sea, es igual que la que hacen con los pobres, les prometen qué a ellos?

- ¿Yo quiero saber si a la gente que trabaja en una campaña les pagan? ¿Si será que los tales voluntarios en realidad lo son; no será más bien que lo hacen porque algún beneficio les van a dar cuando el tipo llegue a la alcaldía?

¿Cómo le parecen estas inquietudes?; ¿quién cree que las pueda tener? Tal vez, al leerlas ¿se le pasó por la cabeza que tienen que ser de personas analfabetas, incultas, pobres e ignorantes? O, a lo mejor al leerlas pensó: es imposible, ¿cómo puede haber gente que no sepa esto a estas alturas de la vida y que pregunte cosas tan básicas?

Pues muy bien, los diálogos que han dado paso a estas preguntas, han sido sostenidos con personas de diferentes géneros, condiciones económicas, edades, ocupaciones y niveles de formación. No pertenecen a una clase en particular. Por el contrario, acogen buena parte de la diversidad que habita la ciudad. Y por si acaso, este ejercicio no tiene ninguna pretensión de representación estadística, sino que trata de conversaciones entre ciudadanos y ciudadanas que se preguntan desde su experiencia y lugar por asuntos que les importan.

Una de las mejores cosas que podemos generar como sociedad, luego de un proceso electoral, es aprender, recoger e inquietarnos por la forma cómo hicimos que pasaran las cosas. Tal vez, estas inquietudes que tenemos muchos, nos hagan pensar y sentir que es urgente generar otras formas de hacer política en la ciudad, sobre todo, otras que ayuden a resolver todas estas y otras preguntas para derrotar a las viejas maquinarias políticas que, en buena parte, usan estos vacíos, desconocimientos, miedos e inquietudes a su favor.