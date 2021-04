Vacunas y algo más

Vacunas. Son varias a las que la Organización Mundial de la Salud les dio autorización para ser aplicadas buscando la inmunización frente al covid 19. Buena noticia cuándo en menos de un año las farmacéuticas pudieron ponerlas en el mercado mundial, aun cuando de inmediato se vio que el acceso no sería al tiempo para todos los países, pues, productores, financiadores o poderosos fueron primeros. En esa garrotera Colombia logró adquirir dosis suficientes para vacunar 35 millones de colombianos.

Ya se sabía que las vacunas no tienen un ciento por ciento de efectividad, que depende también de las condiciones de quien las recibe que, incluso puede no conocer la existencia de alguna morbilidad. A pesar de ello, bastó que algunos vacunados les sobreviniera algún mal, un trombo por ejemplo, para que corriera la alarma y, no obstante la aclaración que tal incidencia es mínima, tanto que, por ejemplo, es más alta la de los anticonceptivos o la posibilidad de que te mate un rayo, el temor cunde. Todas las vacunas tienen riesgos mínimos. Cuando me llegó el turno asistí, no pregunté cuál estaban utilizando (te pones a escoger, oyendo infundios y, mientras encuentras la de tu gusto, te infectas), me tocó la china. Está bien después del daño que causaron guardando silencio. Rechaza dudas, suspicacias y entredichos que solo pueden conducir a convertir la esperanza en una alarma. La única salvación radica en construir la inmunidad de rebaño y, esta solo se logra con la vacunación masiva. Llénate de confianza, adelante, la vacuna es una bendición, vacúnate.

Justicia. La Administración de Justicia virtual se quedará. La pandemia y la disciplina social dispuesta para moderarla impusieron que de urgencia se asumiera, no obstante que, apenas se daban pasos para adoptarla en forma parcial. Fue una buena sorpresa que, en la necesidad, la administración de justicia haya podido cumplirle al necesitado y, no obstante que la digitalización no se ha iniciado, frente al aislamiento se escanearon los expedientes y así fue posible que jueces y partes tuviesen acceso a ellos sin acudir a los despachos y, adelantar los procesos. Con la digitalización que se pretende será más ágil, pero no todo será virtual, se corre el riesgo de caer en la informalidad especialmente en lo que se refiere al recaudo de la prueba que deberá ser presencial, no solo las obvias como las inspecciones judiciales, sino las testimoniales y los interrogatorios de parte.

La presunción de inocencia significa que a nadie puede enrostrársele el cometimiento de un delito mientras no medie decisión judicial y, una afirmación en contra la contradice. En el fuero interno, cualquiera, especialmente la víctima, puede considerar lo contrario, pero frente a los demás debemos esperar la decisión del juez. El concejal de Manizales investigado y encausado, a quien no conozco, puede también entender que le asiste el derecho de asistir a las reuniones del Concejo, pero los demás no lo estamos para pedirle que por dignidad no asista, sería tanto como pedirle un reconocimiento que él evidentemente no asume.

La justicia tarda, pero llega, sin embargo, las víctimas o sus deudos, la quieren inmediata. La presunción de inocencia impone se adelante el proceso y si se prueba, se condena. Pero a veces, cuando el hecho a primera vista parece evidente, las víctimas, los testigos o el público, no aceptan que el presunto responsable no sea encarcelado de inmediato; como consecuencia los deudos terminan declarando que no hay justicia, como ocurrió con el homicidio perpetrado presuntamente por un abogado y la manifestación de la esposa del fallecido que presenció el crimen, cuando el agresor salió libre. No hay justicia, dijo, y agregó, los abogados creen que pueden delinquir sin pena. No señora, no todos, algunos conozco que no. Lo que ocurre es que la detención preventiva es la excepción y el acusado tiene derecho al juicio. La administración de justicia sufre entonces el razonable disgusto de quienes incluso fueron testigos. Salvas contadas excepciones, la presunción de inocencia señala que antes de imponer medida de aseguramiento se pruebe y se condene.