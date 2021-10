¿Será que soy un “facha”?

Tengo todos los boletos para que se me tilde de tal; no solo porque, como lo dice el columnista Moisés Wasserman en el diario “El Tiempo”, ya no se limita a los fascistas, sino que se lo adjudican a cualquiera que tenga alguna idea o actitud de derechas, sino porque, además acumulo varios de los desvíos que una columnista de éste diario, que acostumbro leer, señala como determinantes de esa calificación. Lo que realmente ocurre es que la izquierda se tomó el centro y, aun cuando en ocasiones se llaman de centro izquierda, a los de ideas conservadoras de una vez les atribuyen ser extremos. En mi caso, lo cierto es que, para empezar, me declaro conservador, amo la libertad, pero la concibo con orden.

Mi padre debió salir de Supía, porque los liberales amenazaron su vida y sus bienes el 9 de abril y fuimos a vivir a Riosucio que era de mayoría conservadora, pero mi primer voto fue por Alberto Lleras Camargo y, puesto que viví el gran alivio que significó el Frente Nacional, voté por Carlos Lleras Restrepo y, mucho más tarde por Álvaro Uribe Vélez en el 2002 cuando se presentó como disidente liberal y en su reelección. A continuación, ¡que me perdone Dios!, voté por Juan Manuel Santos Calderón.

Apoyé el no en el plebiscito y me sentí defraudado con el procedimiento empleado para burlar a sus votantes y adelantar el acuerdo para la desmovilización de un grupo mayoritario de las Farc, que no es la tal anhelada paz, aun cuando los jurados del premio Nobel piensen otra cosa, acuerdo que se debe cumplir y se viene cumpliendo por el actual gobierno y se incumple por la guerrilla, pues, nada de verdad, reparación y no repetición, toda vez que mienten, no entregan bienes y el que quiere irse se va y monta guerrilla aparte. Ya tenemos disidentes y reencauchados.

Me duele por demás que les hayamos dado impunidad, curules y justicia especial distinta a la de los colombianos de a pie y, puesto que no tienen sanción, callan lo que quieren y asumen delitos que no han cometido, tal vez para salvaguardar a otros. ¡Qué tal la imagen de Colombia con guerrilleros y narcotraficantes actuando de portadores de la verdad! Dicen ser sus depositarios y algunos les creen.

Me parece absurdo y abusivo se siga exigiendo que el Congreso se pronuncie sobre la eutanasia, cuando es vidente que ya lo hizo con la Ley de cuidados paliativos que se ocupa de los enfermos en fase terminal para evitarles el sufrimiento y puedan tener una muerte tranquila, sin necesidad de matarlos.

El aborto lo veo como reflejo del feminismo, aun cuando sé que siempre han existido embarazos no buscados y nacimientos no queridos. Pero en la lucha por la igualdad se incluye el derecho a disponer libremente del cuerpo que anida en su vientre, para lo cual se empieza por afirmar que el embrión no es vida sino solo materia. El aborto no es un derecho, menos un derecho fundamental, ni un empoderamiento femenino. La naturaleza les dio a las mujeres la facultad, el poder de procrear y mantener la especie. La mujer puede renunciar a tener hijos, pero una vez embarazada su obligación es velar por la vida que está en sus entrañas y no matarla.

Cuando esperábamos hijos mi mujer y yo, no sabíamos del sexo que tendrían, pero intuíamos el ser viviente por sus movimientos, ahora los futuros padres van a consulta y el médico les muestra la imagen de su hijo, niño o niña, porque se puede ver su sexo y la imagen de un ser humano viviente, como para que alguien se atreva a sostener que se trata solo de materia. Mis abuelos tuvieron descendencia numerosa, mis padres cuatro hijos, y mi esposa y yo tres. Una reunión de los Ceballos por mi madre o de los Sanz o de los Mejía por mi esposa es multitudinaria y es vida.

Si por lo enunciado me tratan de facha, me queda bien acreditado, me resbala, mejor aún soy un “facha desfachatado”. Si por lo que yo escribo me tildan de tal, decir con Isabel Díaz Ayuso: “Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien”. Además, no estoy solo, somos multitud, ocurre que, para la izquierda, facha puede ser cualquiera, basta no pensar como ellos.