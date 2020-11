Se trata de volver sobre temas ya tratados, no para repetirlos, faltaba más, sino para mirarlos bajo otra óptica a la luz de hechos nuevos o nuevas perspectivas, como si releyera mis apuntes de la prueba documental para mirar su actualidad. Confrontada con la virtualidad en los procesos debería escribirlos de nuevo.

Eutanasia. La presentan como muerte digna, para sustraer al enfermo de la angustia y dolor de una muerte cierta, anticipándola en los casos de enfermedades terminales. En Colombia no hay ley que la permita, pero se cumple, por sentencia de la Corte Constitucional que la ordenó, pero no solo para un caso individual (luego reiterado), sino que dispuso su reglamentación, cumplida por el Ministro de Salud, sin ley. Una ágil manera de saltarse la Constitución y al órgano legislativo. Curiosamente se sigue aplicando el decreto al tiempo que se pide al Congreso que llene el vacío y legisle, cuando existe una ley que proporciona el acceso a una muerte sin dolor. En efecto, mediante la Ley 1733 del 8 de septiembre de 2014, denominada “Consuelo Devis Echandía” les concede a los enfermos terminales una muerte sin dolor, mediante cuidados paliativos. Cuando asumen que no basta la muerte sin dolor, queda expuesto que el propósito de los promotores de la eutanasia es una especie de sucedáneo inmediato, suicidio por manos ajenas. Una cosa lleva a la otra y ya no se habla de enfermedades en fase terminal, sino incurables. En Holanda y Bélgica se estudia, sin participación de los padres, para mayores de 12 años aburridos de vivir.

El VAR fue pensado para evitar errores puntuales y manifiestos de los árbitros en los partidos de fútbol. Ocurría que en ocasiones el árbitro no veía que el balón traspasaba la línea de gol, que algunos o muchos espectadores apreciaban. Lo peor era que en la televisión quedaba la imagen, esto es, la prueba manifiesta del error y, desde luego de la injusticia. Se creó entonces el VAR por sus siglas en inglés (Video Assistant Referee), esto es, asistencia al árbitro por video. Se usa para el gol; si el balón traspasó completamente la línea de meta; identificación del jugador que cometió la falta cuando el réferi se la saca a quien no la cometió; para el fuera de lugar y, faltas que ameritan o no tarjeta roja, esto es expulsión. ¿Tenemos entonces solución para estos precisos casos? Sí, pero la discusión continúa porque es un asunto de fanáticos y de “sabelotodos”. En los fuera de lugar el VAR traza una línea que señala la ubicación del delantero y otra del último defensa, para determinar con una línea roja si hubo o no fuera de lugar. No faltará el comentarista (o en su caso el espectador de televisión) que siga negando la falta o el gol, cuando la prueba es objetiva. ¿Qué es milimétrico? Sí, para esos casos es que se requiere, y los jueces del VAR tienen la prueba documental, no se querrá que decidan lo contrario de lo que señala el video. Con las faltas en el área la discusión sobre el penal es infinita, porque se alega que la falta no tiene esa gravedad.

El aborto. Para retomar los que se cumplen con fundamento en la causal primera de la sentencia C-355/2008, esto es “Peligro para la vida o la salud de la mujer” que, a mi juicio, no se puede invocar en los embarazos muy avanzados, alegando el derecho de la mujer sobre su cuerpo, puesto que, en las imágenes del vientre de la mujer se percibe el que está por nacer, que palpita y puede identificarse con todos sus características, incluso el sexo y, si alguien acerca el oído, sentirá los movimientos de la criatura buscando su acomodo.

Pero, para repasos las goleadas propinadas a la selección colombiana de fútbol por Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1). Hubo errores tácticos del entrenador y técnicos de los jugadores, especialmente la defensa. A los delanteros les falta, pero no podemos reclamarles que marcaran 10. Hay quien le asigna responsabilidad a James en el segundo gol de Uruguay por una pérdida de un balón en la mitad de la cancha, pero, por Dios, donde estaban los mediocampistas y los defensores, que terminaron cometiendo penalti. Fueron verdaderos repasos, esto es “demostración de gran superioridad en conocimientos o habilidad”. Puesto que el entrenador tuvo una segunda oportunidad y de nuevo falló, no puede continuar, y los jugadores, que continúen bajo la lupa, y …el líder ¿para cuándo?