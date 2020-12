A propósito de la Navidad: un divertimiento

Con ocasión de una conferencia virtual sobre la Historia Judicial de Caldas, que por invitación del Dr. Francisco Javier González di a los afiliados a la Corporación Piedramani, debí revisar mi obra sobre el tema y los apuntes de mis viajes a los distintos municipios del Departamento. Algunas de las anécdotas o narraciones acerca de personajes, especialmente de los “bobos del pueblo”, que no vienen con el libro, dieron lugar a éste artículo. No se trata de hacerles burla hacen parte de la historia de los pueblos.

1. Hace ya más de 50 años monseñor Baltazar Álvarez, a la sazón arzobispo de Pereira ordenó a los párrocos de su feligresía que intensificaran los matrimonios de las parejas que hacían vida marital sin cumplir con el precepto. En Riosucio se venía cumpliendo lo ordenado cuándo los “perros” del pueblo, esto es, quienes asumen ser los más despiertos, convencieron a “Manu Quinco” un indígena disminuido y a su mujer “La Paloma” que debían casarse y les organizaron la boda. Poco después regresaron tristes porque el cura se había negado a casarlos, lo que llevó a los promotores a enviarle al arzobispo el siguiente mensaje: “Párroco este municipio niega matrimonio a una pareja”. Monseñor llamó al sacerdote y le dijo “Lázaro (Álvarez, eran primos) por Dios, si estamos en una campaña, como es que le niegas el matrimonio a una pareja”, monseñor, dijo entonces el párroco, si es que son bobos y a su vez el arzobispo: ¡cásalos que el matrimonio es pa´ los bobos! En el mismo Riosucio narran como propia una historia que, con otros protagonistas también cuentan en otros pueblos. Las señoras de una familia muy conocida sacaron de la alacena el pastel que previamente habían preparado para una reunión y encontraron que lo habían ruñido las ratas, para no perderlo separaron las partes dañadas y mandaron a una empleada para que lo regalara; ésta espero en la puerta y cuando apareció el “bobo”, le dijo mira fulanito que aquí te mandan regalar las señoritas. El supuesto bobo miró y dijo: “eh de eso tan bueno no dan tanto”

2. El narrador de historias en Viterbo contaba que, en Apía el bobo del pueblo un día sin querer empujó un perro en la calle y éste lo persiguió y lo mordió en una pierna ante los gritos del lastimado y el jolgorio de los espectadores. Pasados unos días pasó el bobo por el lugar y vio al perro dormido en un quicio, se fue despacio en silencio y, al poco regresó con una piedra de buen tamaño que descargó en la cabeza del perro, mientras a los gritos exclamaba: “El que tiene enemigos no duerme H. P.”

3. En Supía un señor de buena familia, empresario, dueño de la sala de cine (cuyo nombre me reservo), perdió su capacidad mental. Cierto día, cuando vio que la señora de la casa de un segundo piso se asomó al balcón, se colocó debajo y cada tanto lanzaba miradas hacia arriba haciendo gestos maliciosos. No era posible ver nada, sin embargo, la señora al percatarse entró y al momento salió con una jarra llena de agua que derramó sobre la cabeza del mirón que salió corriendo. En pocos minutos regresó con un quepis en la cabeza y se situó en el mismo lugar diciendo: “déjelas que ataquen”.

Cuándo después de varios años regresé a Supía a cada rato oía a muchachos que le gritaban a un señor ya mayor “tírese que está bajito” y el hombre salía a perseguirlos cojeando porque era invalido de una pierna. Por curiosidad indagué y me contaron que el personaje viajaba una vez en un bus escalera en la parte de arriba con los bultos, ya de noche llegaron a un derrumbe y el conductor y el ayudante se bajaron a mirar la magnitud del derrumbe comprobando que la tierra que había caído era mucha, obstruía la calzada y muchos metros más hacia abajo. En esas estaban cuándo el pasajero que estaba arriba del bus grito: Señor conductor me tiro, y éste que estaba en mitad de la carretera le contestó: “tírese que está bajito” y el pasajero que estaba al otro lado se tiró… al vacío, de allí su incapacidad y su molestia.