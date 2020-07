Llevando la contraria

1. En artículo publicado en “LA PATRIA” el Sr. gobernador de Caldas nos comunica la buena nueva de la unión de los departamentos que conformaron el “Gran Caldas” hace más de cien años, divididos en 1966 y distinguidos ahora como “Eje Cafetero” en metas comunes, como son: el turismo para el Quindío, un Hospital de 4° nivel para Risaralda y el Aeropuerto del Café para Caldas. Me perdonará el Sr. Gobernador, pero más allá del buen ambiente y armonía entre las regiones, no le encuentro ventaja alguna al apoyo del Quindío y Risaralda al Aeropuerto del Café, ahora cuando el Gobierno Central y Caldas logran la financiación para un proyecto por el que los caldenses llevan luchando más de 35 años sin el apoyo de los vecinos que ya cuentan con sus propios aeropuertos. Caldas, además no puede renunciar a buscar mejoras hospitalarias, ni al desarrollo del turismo. Una anotación histórica. La región que vino a conformar el “gran Caldas” fue el resultado de la colonización Antioqueña y Caucana, no Valluna (como se dice en el artículo), toda vez que la ley 17 de 1905 creó al tiempo los departamentos de Caldas (segregado de Antioquia del Cauca) y Del Valle, (segregado del Cauca). Caldas, a propósito, se limitaba a las provincias de Robledo, Marmato, Salamina y Manizales, solo desde el 1 de enero de 1913 tuvimos la famosa mariposa verde formada con territorios tomados de Antioquia y Cauca. El Valle nació junto con Caldas y solo recibió el nombre del “Valle del Cauca” en marzo de 1912. En lo que sí vi muy bien al Sr. Gobernador fue cuando, en declaraciones anteriores pidió se hablara del triángulo del café, sin señalar ninguna capital.

2. Tanto hablar de la reforma a la justicia y solo se ponen de acuerdo para reformar la Constitución y permitir la cadena perpetua. El texto del Acto Legislativo, prescribe: “De manera excepcional, cuando se cometan los delitos de homicidio doloso, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14 años, se podrá imponer hasta la pena de prisión perpetua. En todo caso la pena será revisable en un término de treinta años (30) …” (subraya fuera del texto). Mejor dicho, como que sí y como que no. La revisión puede darla por terminada y el término podrá convertir la prisión perpetua en opción.

Por principio me opongo a esta clase de sanción, no tenemos derecho a recluir al delincuente indefinidamente, que es una pena de muerte disimulada y más costosa, no puede ser la respuesta de un país democrático y civilizado. Tampoco infunde más temor, no creo que un vicioso, “dañado” o desviado, en todo caso fuera de sus cabales, puede llegar a pensar antes de cometer el delito, ¡Ah bruto!, me puede caer cadena perpetua o, que estando en sus cabales pueda discernir, ten cuidado, porque la pena ya no es de 40 o más años, sino que es a perpetuidad. Le dará lo mismo, esto es, no es una pena disuasoria, cuando más tomará precauciones para que no lo juzguen. La pena no es una venganza, por más que cierta clase de delito nos hiele hasta los intestinos. La reforma es populismo puro y no solucionará, ni disminuirá el delito que es fruto de la incultura o el desvío. Se trata por demás de una cadena perpetua edulcorada que al menos permitirá considerar las singularidades del abuso de niños que puede ser individual o colectivo contra una sola víctima en manada o grupo, puede ser discreto u oculto (cuando se trata de un pariente o alguien con alguna ascendencia) y puede no concurrir violencia física (como el caso de la indígena que dice que solo mucho después se dio cuenta que fue violada (tal vez era menor) porque su familia la ofreció a un militar porque tenían hambre y ella que era virgen era lo único que tenían para ofrecer. Cruel, doloroso, incluso repugnante, pero un negocio, también resulta intolerable la conducta de la familia a quien la ofendida justifica, pero que también merecen sanción. El delincuente no siempre corresponde a un solo tipo de violador y merece un estudio específico sobre todo cuando es menor y la sanción es cadena perpetua. Pero si se trata de hacer populismo alguna habrá y por populismo luego se revisará.