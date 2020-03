El futbolista James Rodríguez nació el 12 de julio de 1991, esto es, tiene 28 años y todavía mucho que dar a ese deporte. Antes los ídolos se retiraban a los treinta, pero ahora, tal vez porque se cuidan, alargan su presencia sin decaer; Cristiano cumplió 35, Messi 32 y aspiran a varios años más, de suerte que hay James para rato. En las divisiones menores fue promesa y luego triunfó allí donde llegó: Envigado, Banfield (Argentina), Oporto (Portugal) y Mónaco siempre en ascenso, así llegó a la selección Colombia de mayores y desde su primera intervención hasta la última, figura.

Su presencia en la Selección impulsó su prestigio, con ella viajó al Mundial Brasil 2014 y tuvo una presentación fulgurante, el equipo fue quinto, James goleador del torneo y autor del mejor gol, el que le hizo a Uruguay y nos permitió llegar a cuartos. Sin ninguna duda, ídolo nacional y estrella mundial, mucho más cuando el Real Madrid compró sus derechos deportivos en 75 millones de euros. James no fue inferior, también allí triunfó, de la mano del técnico Carlo Ancelotti fue titular inamovible en la nómina y entregó goles y asistencias memorables (13 goles y 13 asistencias).

Para la temporada 2015 empezaron las dificultades, gozó de unas justas vacaciones, el Real cambió de técnico, asumió Rafael Benítez, quien le envió un mensaje para que acortara sus vacaciones y comenzara al mismo tiempo que el resto la preparación para la nueva temporada, Rodríguez hizo caso omiso y al regreso Benítez señaló que debía ponerse a tono con el resto, James perdió la titularidad y no la recuperó. Con la llegada de Zidane las cosas no cambiaron, debía ganarse un lugar en la titular en un equipo plagado de estrellas (El técnico prefería un 4-3-3, la BBC adelante y luego 3 medios para escoger entre Casemiro, Kroos, Módric, James y Asencio e Isco dos jóvenes figuras españolas. Jugaba cada vez menos.

Fue cedido al Bayer (2017-2019) su rendimiento fue muy bueno: 15 goles y 20 asistencias, pero no le compraron por el alto precio fijado por el Real Madrid, que además no quiso prestarlo. La historia reciente es igual a lo ya vivido, juega cada vez menos, algunos creen que es ojeriza de Zidane, puede haber preferencias puntuales, cuando hay tanto por escoger (los ya mencionados más Valverde y Hasard), pero también lesiones.

La preferencia de James por la Selección tampoco ayudó; una vez vino lesionado y jugó (declaró: en este equipo juego hasta cojo); al Mundial de Rusia fue lesionado, solo jugó un partido completo, contra Polonia que fue el mejor de Colombia y James el mejor jugador. En la última Copa América también fue figura. El año pasado James fue convocado, el Madrid advirtió, “No está lesionado, pero no está apto para jugar”, fue citado, acudió, se lesionó en las prácticas y su regreso a competencia demoró 38 días, en el Madrid seguramente molestos, juega poco y en Colombia mientras tanto, en agradecimiento, se afirma que solo cuentan quienes son titulares en sus equipos y algún comentarista añade que se acabaron los príncipes y los principitos. ¡Vaya pago¡

James Rodríguez merece la oportunidad de jugar por Colombia, por méritos, por sacrificio, por antecedentes, y si bien es cierto que juega poco… ¿valen más 767 minutos en el Brujas, que 651 en el Real Madrid? La imagen de James triunfador en Colombia, Argentina, España, Brasil, (Mundial), Alemania, Rusia (Mundial) es muy reciente para que ya lo echemos al olvido, tiene 28 años y mucho por dar.

En el fútbol prima el colectivo, eso es irrefutable, pero se nutre de individualidades, en el deporte sí hay príncipes, reyes y obreros. James, eso sí, deberá ajustarse a los criterios del técnico. No volvamos el fútbol una ciencia, ni siquiera mera estrategia sin imaginación, o insípida disciplina sin técnica individual y magia. Si bien los enfrentamientos forjan, los entrenamientos preparan. Yo digo que James debe ser titularísimo. Se dirá que quién soy para hablar de fútbol, no tengo títulos, vivo el fútbol, no vivo de él, soy espectador, televidente y cuando toca oyente, y como aficionado que se precie, consumado opinador, mucho más cuando se trata de un atleta con condiciones reconocidas y habilidades contrastadas.