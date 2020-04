Introspección

Solo nos salva la solidaridad, nadie es una isla, si me contagio soy una amenaza, debo por tanto obedecer y acompañar a quienes ponen el pecho por los demás. Tomo prestadas las palabras del poeta John Donne (1624) “No preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti”. (Curiosamente ese es el título de una obra de Ernest Hemingway, llevada con ese mismo nombre al cine.)

Ahora cuando la muerte se cierne indiscriminadamente sobre la humanidad y, por mi edad, se me ordena estar recluido, es un buen momento para hacer un balance de estos 78 años que Dios me dio y de los que he hecho buen uso; a las puertas de esa eventual muerte, por fuera de atender disciplinadamente todas las medidas que precisamente se dictan para mi propia protección, concluyo que si bien quiero mirar con optimismo el futuro, el resultado del escrutinio me señala que no tengo un saldo en rojo y estaría listo para partir. Dios fue siempre bueno conmigo, tanto que en éste difícil momento puso en mis manos las medidas que debo tomar para sobrevivir y, las asumo con alegría, finalmente la muerte podrá llegar subrepticiamente, por sorpresa o avisada, pero como lo decía en otra oportunidad, llegará cuando yo no esté y, desde luego, ni la busco, ni tampoco la propicio, degustaré cada momento, como este con restricciones, agradecido de la vida, bien arropado por la familia y en deuda con todas aquellas personas que entre tanto luchan y combaten el mal que a todos nos amenaza.

Contamos con gobernantes, trabajadores, médicos, personal sanitario y quienes nos alcanzan todos los servicios. ¡Que Dios los proteja! Mientras tanto mañana también sale el sol. El presente es nuestro, el futuro no. Tal conclusión trae a mi mente una frase para mi ahora anónima “Si quieres hacer reír a Dios, solo tienes que contarle tus planes”.