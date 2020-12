En busca de lo justo

1. Con los jueces. En El Tiempo del 23/11/20 se publicó un artículo sobre la justicia, concretamente acerca del porcentaje de sentencias revocadas en segunda instancia, en las distintas especialidades, que fluctúan entre del 31 al 39% y al autor se le hacen desproporcionadas. Más allá de las razones de la revocatoria, que invaden áreas procedimentales, sustanciales, argumentales y hasta de graduación de la pena o condena, a mí se me hace injusta la opinión, especialmente porque al tiempo la información indica una confirmación o acierto que a va de un 61 a un 69%, que me parece muy bueno, entre otras razones porque en los juicios o razonamientos no debe esperarse la unanimidad. Por más que la Corte Constitucional se empeñe en el seguimiento de la línea jurisprudencial, lo que los jueces deben aplicar es la Constitución en cuanto en su artículo 230 dispone que, “Los jueces, en sus providencias, solo estarán sometidos al imperio de la ley” y, en su inciso 2 agrega que: “la equidad, la jurisprudencia, …y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”. Desde luego que si existen precedentes deberá estudiarlos, y si se aparta de ellos es apenas lógico que deberá argumentar sus diferencias. Los jueces, inclusive los de las instancias superiores solo resuelven para el caso presente, para los demás solo serán jurisprudencia más probable.

2.Con la selección tendremos tema hasta que se designe un nuevo técnico que señale la plantilla para la tercera y siguientes fechas de la Selección en la próxima Copa del mundo. Asunto peliagudo, puesto que no podemos hacer tabula rasa y actuar en caliente. Jorge Barraza, sin embargo, con la autoridad que le otorga su nacionalidad, señala que el técnico debe ser “un joven que esté buscando un desafío, cuyo perfil sea “fútbol ofensivo, intensidad física y mucho trabajo”, previamente ya había adelantado que, por fuera de Cuadrado, solo se salvan Dávinson Sánchez, Duván Zapata, David Ospina, Barrios, Luis Díaz y “James no está pudiendo (sic) sostener su cartel con rendimiento. Y le empieza a jugar en contra”. El mismo día de su comentario El Tiempo se lee que, James tuvo participación en dos de los tres goles del Everton. Debemos esperar la designación del técnico, su programa y la condición técnica y física de los jugadores al momento de su designación.

3. La paz. Hacer trizas el proyecto de paz firmado en La Habana no fue el propósito de quienes nos opusimos al proceso de paz que firmaron dándoles curules a los guerrilleros y una Justicia Especial para la Paz distinta a la que estamos sometidos los colombianos que no fuimos a la guerra, sino que la sufrimos. Lo que en realidad debió hacer tizas el acuerdo fue el No en el plebiscito. Sin embargo, al día siguiente los promotores del No acudieron a Palacio para buscar un texto que permitiera salvarlo incluyendo sus peticiones, apoyados en el resultado del plebiscito. Santos y sus delegados tomaron nota, viajaron a La Habana y, con mejoras cosméticas, firmaron un nuevo acuerdo y ejecutaron la mayor estafa al sentido democrático jamás visto, pues se burló la decisión del pueblo con idas y venidas del Congreso a la Corte Constitucional que no tenían otro propósito que arropar con una supuesta legalidad el zarpazo dado al resultado del plebiscito. El presidente Duque ha venido cumpliendo el acuerdo, pero basta cualquier petición a la JEP o a los desmovilizados por sus incumplimientos en cuanto a la verdad, reparación a las víctimas y reclutamiento de menores, para que saquen a pasear el sambenito de hacer trizas. Mientras tanto no tenemos paz, ni justicia especial, ni verdad, ni reparación, pero sí aumento de cultivos ilícitos y del narcotráfico porque el Nobel de Paz pactó con las Farc la eliminación de la fumigación aérea con glifosato.

4. Los diarios y la pandemia. Tiene razón el Dr. Vargas Lleras al poner el ojo en las dificultades económicas de los periódicos impresos por la disminución de sus ingresos, lo paradójico es el daño a ellos les sobreviene con el diario virtual, porque con las dificultades de movilización, el lector que no recibe el ejemplar en su casa, acude al diario virtual, sin costo. Para aumentar las suscripciones algunos periódicos limitan la lectura de ciertos artículos o secciones para quienes no se suscriban. Algunos diarios colombianos limitan el número de entradas a esas secciones y el diario ABC crea un catálogo de lecturas denominadas “Premium” a cuya lectura completa solo se puede acceder mediante suscripción. Decisiones justas pero que limitan, porque no todos están en condición de tomar muchas suscripciones. A la mía en La Patria agregué la de El Tiempo del domingo que me bastan para lo nacional, para el ABC, en euros, mejor olvidarme.