El mundo sigue, y la política también

Les juro que tenía la clara idea de no escribir más de política y elecciones, para ocuparme de asuntos cotidianos o referidos a mi profesión, como, por ejemplo, la curiosa decisión de un Tribunal de ordenar a los candidatos acudir a un debate antes del 19 de junio cuando se cumplirá la segunda vuelta en la elección del presidente. El mundo sigue andando e incluso nos vamos acostumbrando a las imágenes de la guerra que trajo la invasión militar de Rusia a Ucrania y la inmigración forzada de millones de ucranianos especialmente mujeres y niños; después de algunos días asistimos impasibles por televisión la repetición de una misma película de guerra. Colombia también avanza, aun cuando, hasta la definición del debate electoral no sabremos hacia dónde. Me pudo entonces la inquietud sobre el resultado de la elección y sus consecuencias y heme aquí de nuevo refiriéndome al incierto futuro. Cuando se publique este artículo, el 22 de junio de 2022, los colombianos habremos elegido, entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, la persona que presidirá el gobierno de los colombianos en el período 2022 – 2026 que, en estos días previos al debate electoral presentan, en las encuestas, lo que las entidades que las hacen denominan un empate técnico que, se resolverá el día de las elecciones con el triunfo de uno de ellos, ojalá no, por una escasa diferencia. En los días previos al tiempo en que escribo, los medios de comunicación hablados y escritos han develado los procedimientos “non sanctus” ideados y luego empleados en su momento justo, por Gustavo Petro y su equipo, contra los otros candidatos que se presentaron al debate electoral, para facilitar una victoria destruyendo o minimizando la imagen de sus contrincantes Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, revelación que, igualmente, puede influir en el resultado electoral.

Como puede deducirse mi artículo tendrá dos partes. Esta que escribo antes de la votación y una final cuando el Sr. Registrador entregue el resultado de la elección y la actuación de los candidatos y sus electores frente al mismo. En la primera ya se ve y comprende, los partidarios de Petro buscarán disminuir o minimizar los hechos que los documentos describen calificándolos de pequeños o propios de una campaña y haciendo a un lado a quien dirigía tal campaña, pasar página y continuar en su empeño de disminuir el efecto que necesariamente tendrán en la votación. Lo cierto es que, los procedimientos habían logrado el objetivo de sacudirse de los candidatos que previamente se daban como más fuertes contrincantes. No se esperaban, desde luego, la votación y la subsiguiente popularidad del candidato Hernández que, según las encuestas logra un empate técnico. Me anticipo a manifestar que espero el triunfo del Ingeniero Rodolfo Hernández. Yo sigo siendo Uribista y me duele que, en esta campaña, los candidatos al presentar su nombre para el debate, aun cuando contaran con el apoyo de Uribe iniciaban su campaña manifestando no serlo, o bien, que atacaran a otro señalando que lo era. Después de 8 años de gobierno de Uribe, más la elección de Santos en su primer cuatrienio y los cuatro de Duque porque Uribe dijo, le sigue un natural cansancio; pues bien, así mismo estamos cansados de Gustavo Petro.

Diecinueve de junio 5:10 p.m. Gustavo Petro es elegido presidente de Colombia con algo más de once millones de votos, 3,2 % más que su contrincante Rodolfo Hernández quien rápidamente reconoció el triunfo. Horas más tarde el presidente elegido hizo presencia en el lugar previsto para festejar la victoria. En su discurso hizo gala de sus reconocidas condiciones de buen orador y entre aplausos dejó caer algunas de sus propuestas de gobierno, entre ellas que las fuerzas de Policía se retiren del mando del Ministerio de Defensa y pasen al de Gobierno y disolver el ESMAD. Así mismo, sin posesionarse, solicitó al Sr. Fiscal y a la Sra. Procuradora ocuparse de la liberación de los jóvenes detenidos por actos de vandalismo. No obstante, el largo discurso, ni una palabra para el presidente en funciones y sus ministros o para el Sr. Registrador y sus funcionarios por el buen manejo del proceso electoral, ni para el candidato opositor. Queda para el recuerdo un debate electoral intenso pero pacífico, un triunfo claro, reconocido y por lo expuesto por el Presidente electo un claro gobierno de izquierda, no digo de extrema izquierda porque en el grupo que le acompaña hay también liberales demócratas.