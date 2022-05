Desconcierto – lección aprendida y recuerdos

De pronto, no solo uno sino varios, que pueden llevar a un desorden generalizado. Todo empieza con el conteo o reconteo de votos en las mesas de votación en la elección del congreso y el grito generalizado de cientos de testigos del candidato presidencial Gustavo Petro, arguyendo falta de votos para él y, el subsiguiente hallazgo, casi que inmediato, de miles de votos que aumentaron la elección de parlamentarios en su partido, que inducen duda de la idoneidad del Sr. Registrador. Creo, pero admito que es una estimación personal, que, si el aumento de votos hubiese sido para el Partido Liberal o el Conservador y, no se diga para el Centro democrático la reacción del candidato de extrema izquierda habría revolcado el ambiente y tumbado al Registrador que, se mantiene en el cargo sin que el asunto haya sido acertadamente explicado. Al momento de escribir este artículo no se ha atendido la petición de nombrar un Registrador Ad Hoc, al parecer no existe tal encargo y nos contentamos con las explicaciones del titular. Se imaginan queridos lectores (iba a escribir muy queridos, pero dejo para otra ocasión, ocuparme de la alegría que siento cuando un amigo, un conocido o aún mejor un desconocido se refiere a alguno de mis escritos o me felicita) la que puede armarse si, en un resultado reñido, como ya lo señalan las encuestas, el candidato Petro pierde en segunda vuelta, la elección como Presidente. Necesitamos un Registrador libre de sospechas, incluida la ineptitud, que dé garantías y, cerrar todo resquicio, porque el titular no las ofrece. Yo, incluso pediría veeduría internacional, nos jugamos la democracia y el respeto.

Desde hace muchos años leo la columna del maestro Efraín Osorio en el diario “La Patria”, para aprender, pero desde que empecé a escribir una columna en el mismo órgano de expresión lo hago con el temor de que se refiera a uno de mis escritos y, finalmente se dio con la palabra infringir que yo usé para referirme a la goleada que Colombia le infligió a Argentina en el inolvidable 5 a 0 que, no es un error ortográfico, sino que en realidad yo creía el indicado. Ocurre que los abogados y más aun los jueces si utilizamos con frecuencia la palabra infringir como referencia al dolor causado cuando se comete un delito y el que se causa cuando se dicta sentencia. No pretendo, desde luego, señalar que me estaba refiriendo al dolor causado a la selección de Argentina y su afición que aún se mantiene, me refería al marcador. El error es claro y la aclaración correcta. Se dirá que respiro por la herida y es cierto, se rompió el marcador. Gracias maestro y hasta la próxima, que ojalá demore tanto como la primera.

Desde mi temprana juventud me acostumbré a seguir el fútbol en la lectura de revistas que llegaban de Argentina, así me hice aficionado de las hazañas de Alfredo D´iestefano en River que seguía, especialmente en “El Grafico”, que, cuando dejó de circular en Manizales me facilitaba mi amigo, compañero de estudios y periodista Javier Giraldo Neira – Un día un poco apenado y un poco por aumentar mi colección le dije que solicitara le mandaran dos ejemplares, Javier con su característico humor me dijo; te comportas como “condorito” que, siendo Presidente fue a conocer una fábrica de coches, los propietarios para halagarlo le mostraron el último modelo y le dijeron que era un regalo para él. Condorito contestó que no podía aceptar un regalo, que le pusieran precio y los dueños entonces le dijeron que le costaba un peso y aquel entonces muy ufano contestó, eso es distinto, véndame dos. La revista le llegaba gratis. Durante el tiempo que viví en España me hice forofo del Real Madrid. Todo este prolegómeno para traer a cuento el campeonato logrado por el equipo en la liga y su performance en la Champions de la que es el máximo ganador (13 y contando). Este torneo es la máxima expresión del deporte pues enfrenta los mejores equipos del mundo. Al Madrid este año le correspondió enfrentarse al campeón de Francia y a tres de los cuatro mejores equipos de Inglaterra, en partidos de ida y vuelta tensos, equilibrados y maravillosos. Al tiempo que, se coronaba campeón de la liga a falta de cuatro partidos, uno a uno fue derrotando a sus poderosos rivales, primero al PSG con Mbapé, Messi y Neymar, luego al Chelsea actual campeón de la Champions y finalmente este 4 de mayo al Manchester City puntero de la liga británica en maravillosos encuentros,

viniendo de atrás, cuándo nadie creía, salvo su numerosa y fiel afición que al grito de “Sí se puede” empujaba al Real. Sí, es el mismo que nos inventamos los colombianos en el Mundial de 1998 en el encuentro frente a Túnez al que finalmente derrotamos, que luego el bolillo Gómez llevó a Ecuador y ahora, quien lo creyera es el grito de los madridistas. Y se pudo, al grito de sí se puede – sí se puede… los madridistas irán a Paris a derrotar al Liverpool de Luis Díaz. Vaya problema. Solo sé que, sí pierde el Liverpool no será por culpa de Díaz.