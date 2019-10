Cuando leí este título en un artículo de Juan Lozano creí se refería al presidente Duque, pero no, trataba otros temas igualmente importantes como son las dificultades por las que pasa el gremio de los comerciantes, acuciantes como muchas otras, pero en ningún caso tan apremiantes como las dificultades por las que pasa el ejecutivo para gobernar cuando no tiene las mayorías suficientes para hacer aprobar sus proyectos de ley. Cuando después de muchas discusiones, algunas alcanzan su aprobación, lo logran porque se aceptan las modificaciones al texto pedidas por otro partido o grupo. ¿Por qué no hacer esa alianza antes de presentar el proyecto, si de antemano sé que no tengo mayorías, por qué no lograrlas antes? Haciendo concesiones. ¡Claro! Conformando un equipo de gobierno. Eso es mejor, menos desgastante, además se trata de agrupar aquellos que permitieron llegar al gobierno y con esas mayorías gobernar. Se trata de recoger las ventajas del régimen parlamentario que exige mayorías para ser gobierno.

En España por ejemplo, se vota por el Congreso conformado por 350 diputados elegidos en las comunidades autónomas, quien encabeza la lista de Madrid es el señalado como jefe de bancada por cada partido que, si saca mayoría absoluta, 176 escaños, previo llamado del rey meramente formal, procederá a formar gobierno para desarrollar su propio programa; si no obtiene esa mayoría el rey llama a quien obtuvo la mayor votación a que conforme gobierno, esto es, agrupe las mayorías necesarias, para lo cual debe llegar a un acuerdo programático, podrá ocurrir también que no logre ningún acuerdo pero sí que otro partido se abstenga, baje el cociente y alcance una votación que le permita gobernar, se le llama gobierno de minorías que, desde luego carga con la desventaja de tener que buscar apoyo para sus proyectos, esto es, que lo esencial es llegar a los acuerdos programáticos.

Hace poco leí en “El Colombiano” un artículo sobre la decadencia del partido conservador… también el liberalismo, el bipartidismo ya no existe. La fragmentación de los partidos dificulta el ejercicio de la democracia. Así se ve también en la elección de alcalde para Bogotá, que se logra con un 30%, esto es, que tiene de entrada 70% en contra. Para solucionar el problema se aprobó una segunda vuelta que solo se aplicará después de las elecciones del 27/10/2019, pero, aun así, si el triunfo en la segunda vuelta no es con un acuerdo programático no tendrá gobernabilidad, como ocurrió con Duque que logró mayoría en la segunda vuelta y no la tiene.

Ahora mientras tanto, volviendo a la realidad, el gobierno del país no puede seguir en la incertidumbre permanente, ni los programas sujetos a los cambios que se hagan para lograr la mayoría que en ocasiones desdibujan el propósito. Es preciso un acuerdo “sobre lo fundamental” ciertamente, pero también sobre lo ofrecido en campaña. ¿Qué hay que dar gobierno? Sí, se trata de un socio. Se dirá que es mermelada… No lo es y sin embargo lo dicen, cuando bajo ciertas modificaciones se aprueba una ley. Igual se dice que al presidente Duque le falta gobernabilidad y, no obstante los evidentes logros en temas que no precisan de una nueva ley o basta un decreto, resulta cierto en materia legislativa porque no se obtuvieron, ni se lograron conquistar mayorías suficientes. La imagen es importante y es muy respetable la decisión del presidente de acabar con la mermelada política, que debe mantenerse no dejando a los políticos el manejo del presupuesto o la contratación, pero las alianzas programáticas no lo son, permiten la gobernabilidad, acallan las voces que reclaman más manejo, mejoran la imagen y elevan la popularidad de un buen gobierno y el suyo lo es señor presidente.