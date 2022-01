De todo un poco

PAZ. Un día sí, otro también y, con mayor frecuencia ahora cuándo se cumplen cinco (5) años del acuerdo de la desmovilización parcial de las FARC, nos asaltan con la perorata del logro alcanzado que, según los áulicos es nada más y nada menos que LA PAZ. Estamos frente a un problema lingüístico porque, Paz es “Acuerdo para poner fin a una guerra – situación o estado …” que no pude asimilarse al acuerdo para la desmovilización de un grupo guerrillero, a menos que agreguemos con quienes se acuerda, esto es, acuerdo de paz con las FARC, que luego derivó en acuerdo de Paz con parte de las FARC. No vale pues decir simplemente que Santos logró la PAZ para Colombia, porque todos sabemos que existen muchos grupos armados en guerra declarada contra el Estado, por fuera del narco-tráfico y la minería ilegal que para mantener su actividad están en permanente confrontación. Pero no se pude desconocer que el susodicho acuerdo, que cumple con la desmovilización de un numeroso grupo de guerrilleros, debió traer la paz a un reducido sector en donde para la época actuaba la guerrilla que ya había sido desalojada de gran parte del país, ello, no obstante, el logro se desnaturaliza o disminuye cuando se comprueba que la guerra continua con las disidencias que se quedaron alzadas en armas, con laboratorios y cultivos, porque los firmantes no entregaron la zona, o no se les pidió, facilitando entonces que la guerra y el narcotráfico se mantuviera. El acuerdo, que debía hacer concesiones fue hábilmente conducido, por las FARC que, valiéndose del afán de Santos, lograron que sus delitos no acarrearan pena privativa de la libertad. En Colombia, si un ciudadano, mata o roba, secuestra, hiere, viola, causa daño a las propiedades del Estado o de los particulares, tiene pena de prisión, pero, en tratándose de los “farianos” NO, los superiores que los ordenaron y cometieron, además tienen premio. Los llamados amigos de la paz, encabezados por Santos, aun no comprenden como pudo ser que un plebiscito promovido por él y estructurado para ganarlo con porcentajes disminuidos y otras ventajas les resultara un fiasco; la respuesta es obvia, para esa mayoría era manifiesto que al gobierno se le había ido la mano, especialmente en materia de justicia – convertida en impunidad por una comisión liderada por Enrique Santiago, actual secretario del partido comunista español. Colombia y su actual gobierno han cumplido, así lo reconoce el Secretario de la ONU, pero la guerrilla no, nada de verdad, justicia y reparación. Ni bienes, ni dinero y sus declaraciones una burla, debieran publicarse para escarnio. Cómo así que el trabajo no se les imponía, sino que los secuestrados lo pedían para aliviar el aburrimiento.

ARTÍCULO. De mi gusto, el publicado por el Gobernador de Caldas en la edición de “La Patria” el 28 de noviembre de 2021. El asunto que trata está bien descrito, detallado, claro en los hechos y en las demandas. Lástima que la primera autoridad del Departamento deba acudir a la denuncia pública ¿Tan mal estamos?

LAS ACERAS Que se concibieron para permitirles a los peatones circular tranquilamente evitando los caballos y las carretas y, ahora toda clase de vehículos, son, según Wikipedia: “…una superficie pavimentada y elevada a la orilla de una calle u otras vías públicas para uso de personas que se desplazan andando o peatones”, pero de eso ahora nada, porque en las áreas comerciales se las apropian los vendedores que de ambulantes tienen poco porque se toman un lugar en las aceras y, en las zonas habitacionales la entrada de los garajes los modifica y, muchas veces se tornan en estacionamiento, además, la falta de mantenimiento las hace intransitables, yo conozco a quien, por el defecto en la acera se le torció el tobillo y puesto que en la caída puso las manos, tuvo fractura de tobillo y muñeca. Cuando finalmente el adulto mayor encuentra una acera en buen estado aparece un joven de paseo con su mascota por delante y, como esta no cede el paso, lo hará el adulto.

EN DEFENSA DE LOS BEBES. Que tal el argumento a favor del aborto, según el cual debe dársele legalidad, puesto que, de no existir, la interesada acudirá a quienes lo facilitan ilegalmente, en condiciones que perjudican a la criatura y a la madre.