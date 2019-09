Álvaro Gómez Hurtado fue de derrota en derrota. Sus victorias no fueron políticas, fue secuestrado (inolvidables sus palabras al final de la nota enviada a su esposa “Margarita… mi destino no está en tus manos, ni en las mías, despreocúpate, está en las manos de Dios”). Después, con su nuevo partido, Salvación Nacional, brilló en la Constituyente; solo su injusta muerte violenta hizo evidente a los colombianos su grandeza. La instalación de un óleo en la Sala de Juntas de la Presidencia del Congreso, que lleva su nombre, coloca su vida en el lugar histórico que su trajinar y su obras señalan.

En la celebración de un aniversario más, mi esposa y mis hijos me agasajan, me hacen creer que he sido un buen hombre, me comunican con mis hermanos, compiten con darme el mejor de los regalos, en fin, incentivan mi deseo de cumplir muchos más. Esta vez mi hija Valentina no dejó dudas, me regaló la obra: “Álvaro Gómez Hurtado” con la que la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Álvaro Gómez cumplen el propósito de conmemorar el centenario de su natalicio. En cierta ocasión Álvaro declaró: “…solo soy un periodista y un poco más”; ocurre que en ese poco conviven: un pensador, un político, un escritor, pintor, maestro, encumbrado expositor - orador y un dedicado esposo y padre. El escritor Juan Esteban Constaín, director de la obra, confiesa que después de leer sus escritos quedó convencido de que Gómez “fue el estadista más grande de Colombia en el siglo XX”. La obra editada por Villegas editores es de un gusto exquisito, el material y sobre todo el contenido; las fotografías escogidas que permiten recrear toda su vida, sus textos y dibujos originales y el soberbio prólogo, o mejor la biografía que hace Constaín. Ojalá algunos no se pierdan su lectura llevados por el rechazo sectario que siempre sufrió Álvaro hasta su sacrificio

Álvaro estuvo al lado de su padre Laureano y de Alberto Lleras en Sitges y Benidorm en el acuerdo que llevó a la reconciliación de los partidos liberal y conservador que fue acogido mayoritariamente por el pueblo colombiano y trajo una reconciliación y una paz política indudable; gobiernos repartidos de Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras y Misael Pastrana, pero Laureano y sus seguidores quedaron por fuera del poder por una derrota ante el Ospinoalzatismo. Luego de la muerte de Laureano, Álvaro se hizo cargo y buscó la unión concurrió a una convención conservadora para definir el último candidato del Frente Nacional, pero Ospina impuso a Pastrana contra el querer de la convención.

Después, cada vez que surgía el nombre de Álvaro el liberalismo anteponía argumentos populistas que buscaban presentarlo como un hombre sectario recordando hechos de su juventud ocurridos en 1948 cuando las posiciones banderizas eran propias de los dos partidos, mientras que en su programa y en su proceder Álvaro exhibía una postura pacífica y un discurso universal que no bastó. Creó Salvación Nacional para dar cabida a personajes de diferentes partidos e hizo mayoría para darle a Colombia una nueva Constitución y finalmente se refugió en el periodismo que nunca había abandonado para seguir dando muestras de estadista mesurado. Nunca propuso imponer nada por la fuerza, solo así se explica su posición frente al dilema del gobierno Samper y las pruebas de dineros del narcotráfico en su elección “No se cae. Samper no se cae, pero tampoco se puede quedar…”. Luego en otro editorial señalaba cuál era el derrotero acertado: “Todo lo malo que ahora ocurre, corre por cuenta del presidente Samper… Él debe tomar la iniciativa y resolver la crisis en el terreno político y no esperar, indefenso, a que el cúmulo de circunstancias adversas lo agobie y termine imponiéndole una solución contraria a su voluntad”. No obstante su actitud noble y pacífica sufrió secuestro y una muerte violenta aún no resuelta. ¿Qué mueve ese odio y qué la acción criminal? La palabra, las ideas y la pluma suelen causar esos resultados.